Dieta roślinna zakłada całkowitą (weganizm) lub częściową (wegetarianizm) eliminację produktów pochodzenia zwierzęcego (mleka, jaj, mięsa, miodu). Odmianą wegetarianizmu, określaną często jako elastyczny wegetarianizm, jest fleksitarianizm. To dieta polegająca na okazjonalnym spożywaniu produktów odzwierzęcych. Niezależnie, który rodzaj wybierzesz, korzyści płynące z diety roślinnej są imponujące. Najważniejsze jest to, by dieta była zbilansowana - najlepiej skonsultowana z dietetykiem - by zapewniała organizmowi wszystkie ważne składniki odżywcze. A te można dostarczyć chociażby poprzez napoje roślinne takie jak Alpro, które w zależności od wariantu mogą być źródłem białka, błonnika, wapnia czy witaminy D, B2, B12 lub E.

Jakie zalety ma jedzenie produktów roślinnych?

1. Korzyści zdrowotne wynikające z diety roślinnej

Odpowiednio dobrana dieta roślinna może dostarczać wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Jakie korzyści niesie decyzja o rezygnacji z produktów pochodzenia zwierzęcego?

Bezpieczeństwo diety roślinnej

Amerykańska Akademia Żywienia i Dietetyki uznała diety roślinne (wegetariańską i wegańską) jako bezpieczne dla ludzi na wszystkich etapach życia, zarówno u sportowców, kobiet w ciąży czy małych dzieci1.

Dieta roślinna może pomóc zapobiegać chorobom

Wg Brytyjskiego Stowarzyszenia Dietetyków prawidłowo zbilansowana dieta wegetariańska i wegańska może stanowić narzędzie w prewencji z nadwagą i otyłością, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu 2 czy niektórymi nowotworami np. raka jelita grubego. Jak się okazuje niższa zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych oraz wysoka ilość błonnika pokarmowego i fitoskładników może działać prewencyjnie na niektóre choroby cywilizacyjne2. Dodatkowo produkty roślinne mogą być źródłem wapnia i witamin takich jak witaminy B2, B12, D lub E.

Czy dieta roślinna może mieć wpływ na wagę?

Zdecydowanie tak. Przejście na produkty roślinne może pomóc w uzyskaniu prawidłowej masy ciała. Potwierdzają to badania między innymi zespołu Turnera, a także Ru-Yi Huang’a3. Wyniki wskazują, że osoby spożywające produkty roślinne obserwowały szybszą redukcję tkanki tłuszczowej.

Cukrzyca typu 2 a sposób odżywiania

Dieta bogata w produkty roślinne może zmniejszyć ryzyko cukrzycy typu 2. Osoby przestrzegające roślinnego odżywiania miały o 34% mniejsze ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 24. Pamiętajmy, że rośliny i warzywa dostarczają organizmowi błonnik, który zmniejsza wchłanianie glukozy. Dodatkowo mniej produktów pochodzenia zwierzęcego to też mniejsza ilość kwasów tłuszczowych (takich jak np. kwas laurynowy, mirystynowy, palmitynowy czy stearynowy).

Jak dieta roślinna wpływa na cholesterol i układ krążenia?

Dieta roślinna może pozytywnie wpłynąć na układ krążenia5. Dieta wegańska, wegetariańska, a także fleksitarianim zakłada rezygnację lub zmniejszenie spożycia produktów, które są źródłem cholesterolu. Spożywając rośliny, możemy korzystnie działać na ciśnienie tętnicze, a także przeciwdziałać chorobie wieńcowej lub miażdżycy6.

2. Czy dieta roślinna może poprawić samopoczucie?

Zdecydowanie tak! Dieta bogata w warzywa i owoce, wykluczająca lub minimalizująca spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego, może pomóc uniknąć problemów związanych z nadwagą i otyłością, a nawet jest w stanie uchronić przed wieloma chorobami cywilizacyjnymi. To z kolei wpływa na inne aspekty naszego życia, w tym kwestię relacji międzyludzkich, a także pozytywne nastawienie do świata.

Spożywanie produktów roślinnych oznacza też przyswajanie mniejszej ilości cholesterolu i tłuszczów, co może mieć wpływ na smukłą sylwetkę, która oznacza większą sprawność fizyczną, wpływając tym samym na dużo lepsze samozadowolenie.

3. W jaki sposób dieta roślinna może pomóc planecie?

Zmiany klimatu i konieczność ochrony środowiska to temat znany nie od dziś. Jak się okazuje, wybór diety ma całkiem duży wpływ na środowisko.

Produkty pochodzenia roślinnego generują mniej CO 2 , a także zmniejszają ślad wodny 7 .

, a także zmniejszają ślad wodny . Produkcja roślin zużywa też mniej zasobów naturalnych oraz wiąże się z niższym poziomem emisji gazów cieplarnianych 8 .

. Produkty pochodzenia roślinnego potrzebują mniej nakładów energii i wody na wyprodukowanie kilograma gotowego produktu 9 .

. Hodowla zwierząt przyczynia się do erozji gleby, pustynnienia i ograniczania obszaru lasów 10,11 .

W 2006 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) uznała sektor hodowli zwierzęcych za największe źródło zanieczyszczenia oceanów, przyczynę powstawania oceanicznych „martwych stref” i jedną z ważnych przyczyn zamierania raf koralowych 12 .

Łącznikiem między dietą roślinną, a troską o planetę jest dieta planetarna. Uwzględnia ona wybór takich produktów, które pozytywnie wpływają na środowisko. Chodzi o produkty świeże, sezonowe, lokalne, ze sprawdzonych źródeł. Ważnym elementem takiej diety są produkty pochodzenia roślinnego, jak napoje roślinne np. marki Alpro. Mamy tu do wyboru napoje owsiane, sojowe czy kokosowe, wszystkie także w wersji Barista. Jest to specjalna linia stworzona z myślą o miłośnikach białej pianki. Warto dodać że napoje Alpro są fortyfikowane, a więc zapewniają nam niezbędne witaminy B2, B12, D oraz są sprawdzonym źródłem błonnika.

4. Zmiana produktów pochodzenia zwierzęcego na roślinne a smak

Lubisz czerwone mięso, rosół przygotowany na kurczaku, musli z jogurtem i latte z warstwami? Rezygnując z produktów odzwierzęcych, wcale nie musisz rezygnować z pysznego smaku. Wręcz przeciwnie, możesz otworzyć się na nowe, często jeszcze lepsze doznania.

Jeśli wiesz, że nie jesteś w stanie całkowicie zrezygnować z mielonego lub kawy z mlekiem, to warto rozważyć ideę fleksitarianizmu. Od czasu do czasu pozwalaj sobie na tradycyjne posiłki, ale na co dzień wybieraj te roślinne. Poniżej prezentujemy kilka pomysłów, jak w smaczny sposób zastąpić produkty zwierzęce:

do spaghetti dodaj soję, tofu lub mix ulubionych warzyw

zamiast kotleta schabowego przygotuj kotlety z soi

zamiast klasycznego rosołu przygotuj bulion warzywny

lody zastąp sorbetami

klasyczne brownie przygotuj na bazie czerwonej fasoli

roślinną alternatywę dla smalcu zrób z białej fasoli i prażonej cebuli

upiecz własny pasztet z warzyw

do musli dodaj roślinną alternatywę dla jogurtu od Alpro, super sprawdzi się np. ta w wariancie mango

usmaż naleśniki z dodatkiem roślinnego napoju Alpro

dodaj do owsianki napój Alpro

do porannej kawy użyj produktów z serii Alpro Barista

Dlaczego warto zdecydować się na produkty Alpro?

Produkty Alpro są źródłem białka, wapnia lub witamin.

Marka Alpro dba również o to, by składniki, niezbędne do przygotowania produktów z oferty, były pozyskiwane w zrównoważony sposób.

Napoje roślinne z serii Alpro Barista są w 100% roślinne, nie zawierają cukru oraz mają niską zawartość soli (nie więcej niż 0,12g sodu/100g).

Jogurty zawierają dobroczynne kultury bakterii. Sprawdź Alpro produkt sojowy z żywymi kulturami bakterii, mango, z wapniem i witaminami, Alpro produkt sojowy z żywymi kulturami bakterii o smaku mango, bez dodatku cukru lub Alpro produkt sojowy z żywymi kulturami bakterii, kokos, z wapniem i witaminami.

