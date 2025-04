Koper włoski, inaczej nazywany fenkułem, to raczej mało znane warzywo. Nie wszystkim odpowiada jego smak, ze względu na charakterystyczny aromat i posmak, kojarzący się nieco z anyżem. Niewiele osób wie, że koper włoski można jeść nawet na surowo! Zazwyczaj serwuje się go jednak w formie grillowanej, gotowanej lub duszonej.

Jakie są właściwości kopru włoskiego? Jest bardzo bogaty w witaminę C, kwas foliowy, potas, błonnik i witaminę B1. Ilość tych składników jest w nim tak duża, że jeden fenkuł zaspokaja dzienne zapotrzebowanie organizmu człowieka na witaminę C! Koper włoski jest niskokaloryczny, więc mogą jeść go również osoby, które są na diecie. Olejki zawarte w tym warzywie mają bardzo dobry wpływ na układ trawienny.

Duszone polędwiczki z koprem włoskim

Oto przepis na duszone polędwiczki z koprem włoskim, w sosie z białego wina i miodu:

60 dag polędwiczki wieprzowej,

łyżka miodu,

2 łyżki oliwy,

5 dag mąki,

1/2 szklanki białego wytrawnego wina,

3 duże bulwy kopru włoskiego,

4 dag masła,

2 ząbki czosnku,

po gałązce szałwii i rozmarynu,

2 łyżki bułki tartej,

sól,

pieprz.

Jak zrobić duszone polędwiczki z koprem włoskim? Koper włoski oczyść, pokrój na kawałki, po czym gotuj 15 minut w wodzie. Następnie włóż go do brytfanki wysmarowanej masłem. Szałwię posiekaj z rozmarynem, dodaj sól i powstałą mieszanką przypraw koper. Całość posyp bułką tartą i wiórkami masła.

Wstaw na 15 minut do piekarnika nagrzanego do temperatury 190 stopni C. Mięso umyj, osusz. Oprósz pieprzem, solą, posyp mąką, a następnie zrumień na oliwie rozgrzanej z rozgniecionymi ząbkami czosnku. Do mięsa dodaj miód i wino, odparuj. Polędwiczkę pokrój w grube plastry i podawaj na upieczonym koprze włoskim.

Przepis na zupę krem z kopru włoskiego

Oto składniki na zupę krem z kopru włoskiego:

4 duże bulwy kopru włoskiego,

1 cebula,

4 marchewki,

30 g masła,

1 l bulionu drobiowego,

1/2 łyżeczki curry,

pieprz,

sól,

papryka słodka,

gałka muszkatołowa.

Jak zrobić zupę z kopru włoskiego? Wszystkie warzywa obierz, umyj i posiekaj. Na dnie garnka o grubym dnie rozgrzej masło, najpierw zeszklij na nim cebulkę. Potem dodaj resztę warzyw i smaż przez 5-7 minut. Zalej przesmażone warzywa bulionem, dopraw gałką, papryką, curry, solą i pieprzem. Dokładnie wymieszaj. Gotuj przez 20-25 minut, aż wszystkie warzywa będą miękkie. Potem zupę z kopru włoskiego zmiksuj blenderem. Podawaj z grzankami i kleksem śmietanki.

