Wyniki konkursu

Nagroda główna:

pimpek30

Nagrody dodatkowe:

anna_ashley

mariolka1982

igraszki_85

Laureatkom gratulujemy! Zostały do nich wysłane prywatne wiadomości z prośbą o podanie danych do wysyłki.

Adres i numer telefonu należy odesłać w ciągu 7 dni - w przeciwnym razie prawo do nagrody wygasa. Wiadomości zostały przesłane na skrzynki forumowe zwyciężczyń.

Czas na wyjątkowy wzór do kuchni i jadalni. Motyw znany każdemu, zarezerwowany do niedawna tylko dla sztuki ludowej. Udomowiony podkreśla ciepły charakter wnętrza i doskonale prezentuje się w nowoczesnych wnętrzach.

Kolekcja Folk! marki AMBITION inspirowana regionem Łowicza i Kaszub to folkowa neoklasyka, dekorowana florystycznymi wzorami, bratkami, dzwonkami, niezapominajkami i liśćmi. W drugiej odsłonie obok kwiatów prezentuje postać kogucika - charakterystyczny symbol w kulturze ludowej, któremu przypisywano kreatywną moc, a jego pianie w progu zapowiadało nadejście gości.

Zadanie konkursowe

Zarejestruj się na naszym forum i tam wykonaj następujące zadanie:

Prześlij przepis (i zdjęcie potrawy), która weszła do tradycji w twoim domu.

UWAGA! Przed wzięciem udziału, zapoznaj się z regulaminem. Odpowiedź zamieść na naszym forum konkursowym. Aby wziąć udział w konkursie, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem – sprawdź jak to zrobić krok po kroku!

Konkurs trwa w dniach: 21.06.2016 - 30.06.2016

Nagrody konkursowe



1 x nagroda główna (zestaw ze zdjęcia):

3 x zestawy nagród dodatkowych (zestawy ze zdjęcia):