Komosa ryżowa to kasza bogata w witaminy z grupy B oraz źródło magnezu i fosforu. Świetnie wpływa na sylwetkę i syci. Nie zawiera glutenu, dzięki czemu mąka na jej bazie idealnie pasuje do wypieków i zagęszczania sosów. Komosa ryżowa z kurczakiem, warzywami lub z dodatkiem owoców ciekawie komponuje się w sałatkach lub deserach. Sprawdź nasze pomysły na komosę ryżową!

Jak gotować komosę ryżową?

Rozgrzewamy oliwę z oliwek na patelni i podprażamy komosę ryżową przez 8-10 minut cały czas mieszając. Pilnujemy, aby całość nie przypaliła się. Gotujemy quinoa w proporcji 1 szklanka kaszy na 2 szklanki wody lub bulionu warzywnego. Gotujemy w dużym garnku przez 15 minut na wolnym ogniu. Doprawiamy solą i dolewamy odrobinę białego wina do smaku. Po ugotowaniu należy przemieszać komosę widelcem tak, aby spulchnić kaszę. Podajemy ją z pieczonymi warzywami, drobiem lub na słodko.

Komosa ryżowa z warzywami i kurczakiem: przepis

Oto składniki na komosę ryżową z warzywami i kurczakiem:

szklanka komosy ryżowej

2 szklanki wywaru drobiowego

oliwa z oliwek

3 ząbki czosnku

2 piersi z kurczaka

garść pomidorków koktajlowych

2 średnie cukinie

200 g fety

liście bazylii

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić komosę ryżową z warzywami i kurczakiem?

Do dużego garnka wlewamy wywar drobiowy i wsypujemy komosę ryżową. Zagotowujemy i doprawiamy solą i pieprzem. Gotujemy przez 15 minut na wolnym ogniu do miękkości. Na patelni rozgrzewamy oliwę z oliwek i podsmażamy posiekany czosnek i cebulę. Dusimy przez 5 minut. Wcześniej pokrojone kawałki kurczaka podsmażamy na patelni przez 5 minut z każdej strony na złotobrązowy kolor. Do całości dodajemy pomidorki i pokrojoną cukinię. Dusimy przez 5 minut. Spryskujemy sokiem z cytryny i dodajemy pokrojoną fetę. Tak przygotowane danie z quinoa ciekawie komponuje się z dodatkiem posiekanej kolendry.

Sałatka z komosą ryżową: przepis

Oto składniki na sałatkę z komosą ryżową:

szklanka komosy ryżowej

2 szklanki wody

oliwa z oliwek

sok z limonek

szczypta soli

szczypta pieprzu

garść pomidorków koktajlowych

puszka fasoli

posiekany pęczek pietruszki

3 cebule dymki

Jak zrobić sałatkę z komosą ryżową?

Komosę ryżową zagotowujemy w dużym rondlu z wodą. Doprawiamy solą i pieprzem i gotujemy na wolnym ogniu przez 15 minut do miękkości. Następnie odstawiamy całość do wystygnięcia. Doprawiamy oliwą z oliwek oraz wyciśniętym sokiem z limonki. Pomidorki koktajlowe przepoławiamy i dokładamy do komosy. Cebulę dymkę kroimy w piórka i dorzucamy do sałatki. Miksujemy wszystko z fasolką z puszki. Tak przygotowana sałatka z komosy ryżowej idealnie pasuje na obiad lub lunch do pracy.

