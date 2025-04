Kolendra ma charakterystyczny, lekko cytrusowy aromat, który jest wyczuwalny w daniach meksykańskich, amerykańskich lub kuchni wschodniej. Ma ona swoich zagorzałych przeciwników, jak i zwolenników, którzy nie wyobrażają sobie taco, lub chili con carne bez niej. Sprawdź jakie ma właściwości i dlaczego warto się przekonać i użyć jej już dziś!

Właściwości lecznicze kolendry

Wykazuje działanie antyrakowe – podczas wypieku mięsa zamarynowanego z dodatkiem ziół, m. in nasionami kolendry zapobiegamy tworzeniu się HCA – aminy groźnej dla zdrowia.

Dodatkowo działa przeciwzapalnie i pomaga zwalczać ból o niskim natężeniu. Wspomaga wzrok dzięki zawartości antyoksydantów mających wpływ na poprawne funkcjonowanie gałki ocznej.

Olej pozyskiwany z liści jest naturalnym konserwantem, który ze względu na swoją wysoką zawartość antyoksydantów pozwala uniknąć postępującej oksydacji.

Zastosowanie kolendry w kuchni

Kolendra jest stosowana z reguły w daniach latyno-amerykańskich oraz w kuchni meksykańskiej. Enchilady, posole, taco lub dania na bazie fasolki nie mogą się obyć bez jej dodatku. Występuje również w kuchni indyjskiej jako główna przyprawa curry lub potrawek z kurczaka. Wspaniale sprawdza się w przetworach nadając charakterystyczny smak ogórkom, papryce lub leczo.

Kurczak z kolendrą

Oto składniki na kurczaka z kolendrą:

500 g piersi z kurczaka

oliwa z oliwek

4 ząbki czosnku

5 cm kawałek imbiru

woda

liście kolendry

szczypta soli

szczypta pieprzu

sok z cytryny

szczypta chili

Jak zrobić kurczaka z kolendrą?

Rozgrzewamy oliwę z oliwek na patelni. Podsmażamy kurczaka do uzyskania złocistego koloru. Przeciskamy czosnek przez praskę i ścieramy imbir. Łączymy z solą i pieprzem. Nacieramy przygotowaną mieszanką kurczaka I nacieramy sokiem z cytryny. Na koniec siekamy kolendrę i dodajemy do mięsa. Całość dusimy przez 20 minut do miękkości. Tak przygotowanego kurczaka możemy serwować z pieczonymi warzywami lub puree ziemniaczanym.

Sałatka z kolendrą

Oto składniki na sałatkę z pomidorami i kolendrą:

5 pomidorów

2 ogórki szklarniowe

średnia cebula

liście kolendry

ocet balsamiczny

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić sałatkę z pomidorami i kolendrą?

Pomidory dokładnie obieramy ze skórki i pozbywamy się gniazd nasiennych. Ogórki kroimy na cienkie plasterki. Cebulę siekamy w piórka. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy za pomocą łyżki. Doprawiamy solą, pieprzem oraz polewamy octem balsamicznym. Na koniec posypujemy świeżo posiekaną kolendrą. Tak przygotowaną sałatkę możemy podawać solo lub w asyście pieczonego mięsa.

