Jeśli zależy Ci na wysokiej jakości i ekologicznym pochodzeniu składników i naturalnym smaku, sięgnij po doskonałą Passatę Pomidorową BIO. To w 100% ekologiczny produkt powstający z soczystych pomidorów dojrzewających w słońcu bez udziału środków chemicznych i GMO. Dzięki temu uzyskał prestiżowy certyfikat rolnictwa ekologicznego przyznawany na terenie Unii Europejskiej, stale kontrolowanym produktom spełniającym rygorystyczne EKOnormy.

Wyróżnienie to otrzymały również ekologiczne jabłka słynące ze wspaniałego naturalnego smaku. Ekologiczna passata to znakomity dodatek do wielu znanych i lubianych kuchennych klasyków, ale też oryginalnych i kreatywnych dań z całego świata. Gęsty sos pomidorowy to m.in. podstawa szakszuki – popularnego orientalnego dania podawanego najczęściej na śniadanie.

Przygotuj je na dzień dobry i ciesz się naturalnym smakiem!

Szakszuka z passatą pomidorową

fot. Adobe Stock

Składniki:

3 łyżki oleju

1 duża cebula

1 posiekana papryczka pepperoni

1 obrany ząbek czosnku

1 czerwona papryka

500 ml Passaty Pomidorowej BIO

1 łyżka mielonego kuminu

1 łyżeczka mielonych ziaren kolendry

Sól i pieprz

6 jajek

Sos chili do smaku

Świeża kolendra lub szczypior do podania

fot. Mat. prasowe

Sposób przygotowania

Na patelni rozgrzej olej. Dodaj posiekaną w piórka cebulę oraz sos chili i smaż 3 minuty. Dodaj posiekany czosnek oraz paprykę pokrojoną w paski. Wszystko duś na wolnym ogniu przez około 15 minut, aż składniki zmiękną (i zaczną się rozpadać). Dodaj passatę oraz kumin i kolendrę. Dopraw solą i pieprzem do smaku. Duś całość przez 10 minut, aż sos zgęstnieje i zostanie niewielka ilość płynu. Za pomocą łyżki zrób 6 miejsc w sosie. Wbij w nie jajka i smaż do momentu, aż się zetną. Serwuj na patelni lub talerzu, z dodatkiem chili oraz kolendry lub posiekanego szczypiorku. Smacznego!

