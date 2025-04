Historia kiszonek jest "stara jak świat". Zdaniem niektórych, były one znane już starożytnym Rzymianom. Inni twierdzą, że ich odkrycie zawdzięczamy Wikingom, niektórzy zaś, że krajom słowiańskim (Polska, Ukraina, Białoruś, Rosja).

Kiszonki to nic innego, jak żywność poddana specjalnej technice fermentacji. Na czym ona polega? Kiszenie opiera się na fermentacji mlekowej. W wyniku tego procesu, zawarte w komórkach roślinnych cukry rozkładają się do kwasu mlekowego. Ten z kolei hamuje gnicie czy pojawienie się drożdży w żywności. W efekcie otrzymujemy kiszonkę, która się nie psuje, ma za to szereg dobroczynnych właściwości.

Kiszona kapusta, ogórek, burak, kalafior, a może fasola? Niezależnie od tego, które kiszonki wybierzesz, będzie to dobra i racjonalna decyzja, bo zalet spożywania kiszonek jest naprawdę sporo.

Dlaczego warto jeść kiszonki?

fot. Adobe Stock

Zacznijmy od tego, że kiszonki to świetny i smaczny dodatek do menu, ale samodzielnie nigdy nie zastąpią zbilansowanej diety. Ich regularne spożywanie zdecydowanie może wyjść nam na dobre. Oto najważniejsze zalety kiszonek.

Kiszonki zawierają dobroczynne kolonie bakterii (probiotyki), które wspierają pracę jelit oraz układu odpornościowego.

Dostarczają mnóstwa minerałów i przeciwutleniaczy, a także wspomagają regulację cukru we krwi i przyczyniają się do obniżenia poziomy cholesterolu[2].

Mogą przeciwdziałać rozwojowi procesów chorobowych.

Są w stanie przyczynić się do opóźnienia procesów starzenia się skóry. Wszystko za sprawą witaminy C oraz przeciwutleniaczy zawartych w kiszonkach.

Pozytywnie wpływają na poprawę przemiany materii. Dlaczego? Ponieważ fermentowana żywność probiotyczna bogata jest również w witaminy z grupy B oraz K.

Podczas fermentacji mlekowej powstają witaminy B2 i PP, więc kiszonki mogą poprawić funkcjonowanie układu nerwowego.

Włączenie kiszonek do diety może sprzyjać także osobom z wysokim poziomem cukru we krwi. Okazuje się, że kiszonki zmniejszają poziom glukozy i insuliny we krwi oraz zwiększają uczucie sytości.

Zalecane są osobom uprawiającym sport, ponieważ przeciwdziałają zakwaszeniu organizmu. Zawierają dodatkowo duże ilości elektrolitów i cennych minerałów, które pomagają uzupełniać poziom wody i składników mineralnych po intensywnym treningu.

Kiszonki: na które warto się zdecydować i jak wybrać najlepsze?



To, czy zdecydujesz się na kiszoną kapustę, ogórki, rzodkiewkę, buraka czy szparagi, to kwestia upodobań smakowych. Ważne, by wybrane przez ciebie kiszonki były naturalne. Wszelkie "ulepszacze" i "przyspieszacze" blokują rozwój korzystnych bakterii kwasu mlekowego, a to sprawia, że kiszonka nie ma aż tylu dobroczynnych właściwości.

To dlatego najlepiej jest zapoznać się z etykietą produkt. Warto wybierać te, które pochodzą z certyfikowanych źródeł, od sprawdzonych dostawców, np. z ekologicznych upraw, a więc bez użycia chemicznych środków ochrony roślin, pestycydów czy sztucznych nawozów.

Eko kiszonki, takie jak: kapusta kiszona bio, organiczne kimchi czy ekologiczne ogórki kiszone poznasz po specjalnym symbolu Euroliścia na etykiecie (12 białych gwiazdek ułożonych w kształt liścia na zielonym tle). Jest to międzynarodowe oznaczenie gwarantujące, że produkt powstał w ściśle kontrolowanych warunkach i zgodnie z wymogami europejskiego rolnictwa ekologicznego.

Teraz możesz w prosty sposób wesprzeć swoje zdrowie, poprawić samopoczucie i smacznie uzupełnić dietę. Kiszonki to naturalne superfoods, o których warto pamiętać!

