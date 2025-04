Odpowiedni termin na zbieranie ogórków to czasem już ok. 12-15 tygodni po posianiu. W tym czasie osiągną odpowiednią długość i możesz je dowolnie wykorzystać - do sałatki lub słoików. Zobacz, kiedy i jak zbierać ogórki.

Reklama

Spis treści:

Ogórki zaczynają owocować ok. 9-10 tygodni po wysianiu, a czas zbiorów przypada na okres od lipca do października. W tym czasie należy obrywać je na bieżąco. Lepiej zerwać je trochę za późno, niż za wcześnie - przerośnięte ogórki możesz wykorzystać do przygotowania pysznych, orzeźwiających przekąsek.

Nie ma jednego konkretnego terminu zbioru ogórków. Kiedy są już twarde i jędrne, a także mają ok. 10 cm długości, możesz odciąć je przy pomocy ostrego nożyka. Im częściej będziesz obrywać ogórki, tym bardziej pobudzisz roślinę do dalszego owocowania. Możesz także dosiać ogórki w sierpniu i lipcu, aby zdążyć ze zbiorem przed pierwszymi przymrozkami

fot. Kiedy zbierać ogórki/Adobe Stock, StockMediaProduction

Jeśli chcesz przygotować ogórki kiszone na zimę, możesz zebrać zarówno ogórki, które mają 5, jak i 15 cm. Najważniejsze, aby były odpowiednio twarde, a jednocześnie jędrne. Najlepiej poczekać i zebrać ogórki do kiszenia w drugiej połowie lipca oraz w sierpniu.

Pamiętaj też, aby przetwory z ogórków zrobić od razu po ich zebraniu. Im świeższe są, tym lepsze w smaku będą kiszonki oraz ogórki przeznaczone na sałatki do słoików.

Ogórki do kiszenia i przetworów najlepiej zbierać rano, wtedy są najbardziej jędrne. Ogórki zebrane wieczorem będą dobre do wykorzystania na bieżąco - do kanapek, sałatek czy mizerii. Niektórzy zbierają ogórki zgodnie z kalendarzem księżycowym.

Według niego ogórki na przetwory najlepiej zbierać między nowiem a pełnią. Kiedy Księżyc się zmniejsza, wtedy ogórki będą lepsze do bieżącego wykorzystania.

fot. Kiedy zbierać ogórki/Adobe Stock, Татьяна Кочкина

Reklama

Czytaj także:

Co zrobić z ogórków szklarniowych?

Jak kisić ogórki, żeby były twarde?

Od której strony obierać ogórki?