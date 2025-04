Czosnek zimowy (ozimy) można sadzić jesienią lub na samym początku zimy. Możesz wysiać go z ząbków lub tzw. cebulek powietrznych. To, kiedy czosnek można już zbierać, zależy od wielu czynników. Niektórzy robią to już na początku wakacji, choć nie zawsze jest to dobry pomysł.

Reklama

Spis treści:

Najbardziej powszechną wskazówką co do tego, że czosnek jest gotowy do zbiorów, to zasychające liście. Jeśli jest ich całkiem sporo, możesz zacząć wykopywać czosnek. Niektórzy decydują się na to już na początku lipca, jednak zebrany wtedy czosnek jest jeszcze dość młody, przez co trudno go będzie zasuszyć i trzeba będzie zużyć możliwie jak najszybciej.

Idealnym terminem zbioru czosnku jest więc druga połowa lipca. Wtedy większość liści ulega już zasuszeniu, a główki są dojrzałe, duże i gotowe do dalszej obróbki, czyli np. suszenia czy marynowania. Jeśli zaś zdecydujesz się na posianie tzw. czosnku wiosennego, zbierz go dopiero jesienią - na przełomie sierpnia i września.

Czas ten może się wydłużyć lub skrócić w zależności od warunków pogodowych - temperatur, ilości opadów oraz dni suchych. Pamiętaj, że zbieranie czosnku należy zawsze przeprowadzać podczas słonecznych dni bez opadów. Dzięki temu będzie to łatwiejsze, a wykopany czosnek będzie można od razu zasuszyć.

fot. Kiedy zbierać czosnek/Adobe Stock, weyo

Czosnek po wykopaniu przede wszystkim musisz oczyścić z pozostałości ziemi i usunąć wszystkie liście. Następnie zostaw je w przewiewnym miejscu, aby nadmiar wilgoci z gleby odparował. Obetnij też korzenie.

Kiedy czosnek przeschnie, przełóż go do zacienionego pomieszczenia. Idealna temperatura dla świeżego czosnku to okolice 0 stopni Celsjusza, dlatego świetnie sprawdzi się piwnica.

Najczęściej spotykasz się w zasuszonymi główkami czosnku, np. w postaci warkoczy lub luźno leżącego na sklepowych półkach. Prawdą jest, że suszenie czosnku jest obowiązkowe po jego wykopaniu. Możesz zachować kilka główek, które zużyjesz na świeżo lub wykorzystasz np. do przygotowania marynowanego albo kiszonego czosnku, jednak większość powinna być zasuszona.

Suszenie zacznij od wystawienia całych główek na słońce. Jeśli akurat trafiły się dni z opadami, powieś warkocze czosnku w suchym, przewiewnym, ale osłoniętym od wilgoci pomieszczeniu. Również przechowywanie czosnku po wysuszeniu ma znaczenie - musisz zapewnić mu odpowiednio przewiewne, suche oraz chłodne miejsce. W przeciwnym wypadku może zacząć się psuć.

fot. Kiedy zbierać czosnek/Adobe Stock, Sea Wave

Jeśli chcesz cieszyć się naprawdę pokaźnymi zbiorami czosnku, musisz na bieżąco usuwać kwiatostany podczas całego etapu wzrostu. Dzięki temu wartości odżywcze z gleby oraz woda będą kierowane do owoców, a nie kwiatów.

Tzw. ogławianie czosnku przeprowadza się najczęściej późną wiosną i na początku lata, czyli w maju i czerwcu. Obcinane kwiatostany pozwalają uzyskać nawet dwu- lub trzykrotnie większe główki czosnku podczas zbiorów.

Reklama

Czytaj także:

Czy dziecko może jeść czosnek?

Czy surowy czosnek szkodzi?

Czy czosnek obniża ciśnienie?