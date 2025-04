Sezon na cebulę zbliża się wielkimi krokami. Na pewno w swoim ogrodzie masz już pierwsze pędy grubego szczypioru. Dopóki jest zielony, możesz pielęgnować cebulowe grządki jak zwykle. Kiedy jednak zacznie się zmieniać, oznacza to, że cebula jest gotowa do zbiorów. Co warto wiedzieć o zbieraniu cebuli?

Reklama

Spis treści:

W jakim miesiącu najlepiej zbierać cebulę? Posadzona jesienią będzie gotowa pod koniec lata. Najczęściej czas zbiorów przypada na przełom lipca i sierpnia, a także cały sierpień. Cebulę dymkę zbiera się już pod koniec lipca, a cebulę zwykłą najczęściej dopiero w drugiej połowie sierpnia. Oczywiste jest, że każda sadzonka rośnie w swoim czasie, dlatego często zbiory trzeba podzielić na kilka dni.

Warto pamiętać także o tym, aby zbiory zaplanować na słoneczny dzień. Dzięki temu nie tylko gleba będzie odpowiednio sucha, ale także wyrwane cebule będą mogły osuszyć się szybko w naturalny sposób.

Cebula posadzona wiosną będzie gotowa do zbiorów późną jesienią, ale może okazać się, że nie dojrzeje do wystąpienia pierwszych przymrozków. To, czy cebula jest gotowa do zbiorów, można sprawdzić po wyglądzie szczypioru.

fot. Kiedy zbierać cebulę/Adobe Stock, andreaobzerova

Aby sprawdzić, czy cebula jest gotowa do zbioru, przyjrzyj się szczypiorowi. Jeśli jest zielony i elastyczny, daj mu jeszcze chwilę. Kiedy od strony gleby zaczyna żółknąć i przełamuje się w niektórych miejscach, oznacza to, że cebula jest dojrzała i można ją zebrać.

Jak to zrobić? Najlepiej złapać mocno za szczypior i energicznie pociągnąć. Możesz także wykopać cebule przy pomocy ogrodowej łopatki. Następnie dokładnie otrzep ją z ziemi i odłóż (np. na gazetach) na parę godzin, aby lekko przeschły.

Aby móc przez cały rok przygotowywać pyszne dania z cebuli, musisz wiedzieć, jak ją dobrze zasuszyć i przechowywać. Jeśli tego nie zrobisz, cebula może zgnić nawet w odpowiednich warunkach. Dlatego po zebraniu i wstępnym osuszeniu cebuli na słońcu dobrym pomysłem jest przygotowanie tzw. warkocza w ten sam sposób, jak po zbieraniu czosnku.

Cebulę złap za wysuszone końcówki i zwiąż ze sobą, tworząc w ten sposób kształt "cebulowej łezki". Użyj do tego mocnego, naturalnego sznura. Tak przygotowane warkocze powieś w przewiewnym miejscu i pozostaw na ok. 10-14 dni. Pamiętaj, aby monitorować temperaturę i osłonić cebulę przed działaniem wilgoci.

fot. Kiedy zbierać cebulę/Adobe Stock, Nelea Reazanteva

Po wysuszeniu cebuli możesz przenieść ją do domu czy piwnicy. Nie obieraj jej - dzięki temu na dłużej zachowa świeżość. Aby nie zgniła, musisz zapewnić jej przewiewne i chłodne pomieszczenie. Świetnie sprawdzą się drewniane skrzynki lub worki z naturalnych materiałów (np. juty lub lnu).

Dobrym pomysłem jest także zakup specjalnych pojemników z otworami, które zapewniają odpowiednią wentylację i przedłużają trwałość wykopanych cebul.

Reklama

Czytaj także:

Jak nie płakać podczas krojenia cebuli?

Domowy syrop z cebuli

Warzywa, które wyhodujesz z resztek