Kiedy i jak zbierać bób? Przede wszystkim musisz wiedzieć, jak wygląda, kiedy jest już dojrzały i gotowy do zerwania. Rośnie w ten sam sposób, co groch czy inne warzywa strączkowe, a niezwykłe właściwości bobu sprawiają, że jest on doskonałym towarzyszem w letniej kuchni.

Bób można zbierać już w drugiej połowie czerwca. Czasem zdarza się, że niektóre krzaki owocują wcześniej i są gotowe do zbiorów na początku miesiąca, a niektóre dopiero w lipcu. Bób zwykle zbiera się ok. 3 miesiące po tym, jak wzejdą pierwsze strączki.

Kiedy strąki zaczną robić się grubsze, możesz zacząć zbiory, a następnie regularnie doglądać, czy bób już nadaje się do zbiorów. Jak to rozpoznać? Poza grubszymi strączkami warto zwrócić uwagę na tzw. bliznę, obecną na środku każdego ze strąków. Jeśli jest jasnozielona, możesz zerwać strąk. Kiedy stanie się ciemniejsza lub brązowa, oznacza to, że bób jest przejrzały.

Jeśli zauważysz takie ciemne blizny, nie zrywaj tych strąków, ale pozostaw je na krzaku, a na przełomie sierpnia i wrześnie zbierz z nich nasiona do kolejnego wysiewu. Pamiętaj tylko, aby dokładnie przejrzeć każdy strąk i wysiać tylko te zdrowe. Po zebraniu jasnych strąków część możesz wykorzystać na bieżąco, a resztę dokładnie wyłuskać, oczyścić i zamrozić bób na późniejszy czas.

Sezon na bób jest bardzo krótki, trwa zaledwie od czerwca do lipca. W tym czasie najlepiej zaopatrzyć się w zapasy i zamrozić go na zimę lub przygotować ciekawe przetwory z bobu. Ze względu na tak krótki sezon warto posadzić w ogrodzie nieco więcej krzaków, aby cieszyć się bardziej obfitymi zbiorami.

Zebrany bób można jeść na surowo lub przygotować z niego pyszne dania obiadowe i przekąski.

Strąki bobu są duże, dlatego ich zbieranie nie jest bardzo żmudną czynnością. Warto jednak mieć odpowiednią "technikę". Dojrzałe strąki należy zerwać szybkim ruchem albo odciąć małym sekatorem. Następnie ostrożnie otwórz je i wyłuskaj nasiona. Możesz zrobić to później, po zerwaniu wszystkich dojrzałych strąków.

Zacznij od dołu krzaka, bo tam prawdopodobnie znajdziesz najwięcej strąków dojrzałych lub na granicy przejrzenia. Następnie stopniowo zrywaj kolejne strąki coraz wyżej. Jeśli zerwiesz nie do końca dojrzałe nasiona, możesz je ugotować i wykorzystać do dań i przekąsek. Raczej nie ściągaj z nich skórki. Bób bez skórki możesz jeść, kiedy zbierzesz nasiona dojrzałe.

