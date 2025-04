Kiedy zbierać aronię? Jeśli chcesz mieć pewność, że owoce będą dojrzałe i świetnie sprawdzą się jedzone samodzielnie, jak i w przetworach, musisz znaleźć odpowiedni termin zbiorów. Okazuje się, że zależy on od wielu czynników.

Reklama

Spis treści:

To, kiedy zbierać aronię, zależy nie tylko od dojrzałości owoców, ale także od terminu posadzenia krzewu. Zwykle pierwsze zbiory aronii można prowadzić już po dwóch latach od posadzenia krzewu. Będą one znacznie mniej obfite, niż w kolejnych latach, ale to świetny etap przejściowy dla początkujących ogrodników.

W późniejszych latach należy zwracać uwagę na sygnały, jakie daje sam krzew, ale także owoce. Kiedy aronia jest już dojrzała i gotowa do zbiorów, liście przebarwiają się na pomarańczowo lub żółto, a owoce stają się dużo ciemniejsze.

Kiedy zbierać aronię? Najczęściej jest to przełom sierpnia i września. Wtedy owoce powinny być już w pełni dojrzałe, co można poznać po ich ciemnogranatowym, niemal czarnym kolorze.

fot. Kiedy zbierać aronię/Adobe Stock, Bits and Splits

Okazuje się, że owoc ten zebrany po pierwszych przymrozkach, idealnie sprawdza się do przygotowania nalewki z aronii. Kiedy “przetrzymasz” owoce na krzaku, stopniowo będą tracić swój cierpki smak, a dzięki temu smak nalewki z aronii będzie znacznie lepszy. Pamiętaj jednak, aby nie czekać zbyt długo po pierwszym przymrozku. Aronia może zacząć opadać, jeśli będzie zbyt długo pozostawiona na krzewie.

Skoro już wiesz, kiedy zbierać aronię, musisz wiedzieć, jak ją prawidłowo przechowywać, aby zachowała świeżość przez długi czas. Świeżo zebraną aronię włóż do lodówki – owoc potrzebuje chłodu. Możesz włożyć ją do pojemniczka lub słoika. W takiej formie możesz ją przechowywać w chłodzie ok. 2 tygodnie. Możesz także zamrozić aronię i wykorzystywać ją, kiedy tylko chcesz.

fot. Kiedy zbierać aronię/Adobe Stock, Unkas Photo

Reklama

Czytaj także:

Aronia a krzepliwość krwi

Właściwości odchudzające aronii

Co zrobić z aronii