Zepsuty zakwas na żurek zrujnuje cały wielkanocny żurek. Sprawdź, jak rozpoznać, czy zakwas na żur jest zdatny do spożycia i jakich oznak zepsucia wypatrywać.

Zepsuty zakwas na żurek można poznać po zapachu, smaku i wyglądzie. Koniecznie wyrzuć zakwas na żurek, jeśli widzisz na nim pleśń lub przebarwione plamy zwiastujące rozwój grzybów (np. żółte, zielone, niebieskawe). Zepsuty zakwas na żurek ma też zbyt kwaśny lub gorzki smak. Żeby poznać zepsuty zakwas po smaku, musisz jednak znać smak świeżego zakwasu, by wychwycić różnice.

Jak pachnie zepsuty zakwas?

Przeterminowany zakwas na żurek można poznać też po zapachu. Określa się go jako nieprzyjemny, nienaturalny. Dokładny zapach zepsutego zakwasu na żurek zależy od rodzaju bakterii lub grzybów, które spowodowały zepsucie zakwasu.

Rozpoznasz go po bardzo intensywnym i odpychającym zapachu winnym lub octowym. Czasem wyczujesz też nuty pleśni.

Zakwas na żurek jest gorzki? Dlaczego?

Gorzki smak zakwasu na żurek może być spowodowany zepsuciem i obecnością mikroorganizmów (drożdży, bakterii gnilnych lub pleśni). W tym wypadku zakwas na żurek trzeba wyrzucić.

Innym powodem gorzkiego smaku może być zbyt długa fermentacja, dodanie zbyt dużej ilości mąki żytniej, lub przypraw, które nadały mu gorzki smak. W tym wypadku zakwas na żurek o gorzkawym smaku nie jest zepsuty.

Zakwas na żurek gazuje - co to znaczy?

Uwalnianie gazów jest naturalnym procesem w powstawaniu zakwasu na żurek (i każdego innego fermentowanego produktu). W procesie fermentacji cukrów uwalnia się dwutlenek węgla, który odpowiedzialny jest za „gazowanie” zakwasu. Ten objaw nie jest sam w sobie oznaką, że żurek jest zepsuty. Jeśli jednak z zakwasu uwalnia się bardzo dużo gazu, a jednocześnie ma on nieprzyjemny zapach lub podejrzanie wygląda, może być zepsuty.

Czy zakwas na żurek w butelce może się zepsuć?

Zakwas w butelce też może się zepsuć. Jeśli samodzielnie przygotowałaś zakwas na żurek w butelce, przy ocenianiu jego świeżości kieruj się tymi samymi kryteriami oceny zapachu, wyglądu i smaku, co przy zakwasie na żurek w słoiku.

Sklepowy zakwas na żurek posiada zazwyczaj 12-miesięczny termin przydatności do spożycia. Oczywiście po otworzeniu butelki z zakwasem, warto włożyć ją do lodówki i wykorzystać zakwas w przeciągu 48 godzin.

fot. Zakwas w butelce też może się zepsuć/ iStock by GettyImages, gpointstudio

Zakwas na żurek jest dojrzały i gotowy do spożycia w przeciągu 4-5 dni od wyrobienia, jeśli trzymasz go poza lodówką. Jeśli masz gotowy zakwas i chcesz przedłużyć jego trwałość, przełóż go do lodówki. Zakwas na żurek dojrzewający w lodówce może stać w niej i dojrzewać do ok. 14 dni. Zakwas na żurek warto wykorzystać w przeciągu 14 dni, jeśli stoi dłużej, mógł się zepsuć lub zbyt mocno przefermentować. Najlepiej ocenisz to jednak po zapachu, smaku i wyglądzie.

Jeśli zależy ci na tym, by zakwas na żurek się nie zepsuł, korzystaj z tych wskazówek:

Przyrządzaj zakwas na żurek w czystym środowisku : umyj ręce, działaj szybko, nie przetrzymuj składników na blacie.

: umyj ręce, działaj szybko, nie przetrzymuj składników na blacie. Dokładnie umyj i wyparz naczynie , w którym będzie dojrzewał zakwas na żurek.

, w którym będzie dojrzewał zakwas na żurek. Nie dopuszczaj do kontaktu zakwasu i kuchennych przyrządów ze ścierkami kuchennymi, które są siedliskiem bakterii.

Przykryj zakwas przewiewnym materiałem (np. czystą gazą, ścierką), by zapewnić dopływ powietrza, ale nie dopuścić by do zakwasu dostały się zarodniki pleśni.

(np. czystą gazą, ścierką), by zapewnić dopływ powietrza, ale nie dopuścić by do zakwasu dostały się zarodniki pleśni. Po przygotowaniu zakwasu umieść na nim naklejkę z datą , by kontrolować jego świeżość.

, by kontrolować jego świeżość. Przygotuj zakwas zgodnie z przepisem . Nie dodawaj do niego mleka, surowych jajek lub innych składników, które mogą przyspieszyć jego psucie.

. Nie dodawaj do niego mleka, surowych jajek lub innych składników, które mogą przyspieszyć jego psucie. Po okresie fermentacji, przechowuj zakwas w ciemnym i chłodnym miejscu, np. w lodówce .

. Kontroluj zapach i wygląd zakwasu. Jeśli podejrzewasz rozwój pleśni, wyrzuć go i sporządź nowy.

