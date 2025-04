Moment, w którym solisz ziemniaki, rosół czy inne dania ma znaczenie i to nie tylko dla smaku potrawy. Zbyt wcześnie posolone mięso będzie twarde, a bulion - mętny.

Reklama

Solenie ziemniaków po ugotowaniu to kiepski pomysł - by były smaczne, posól je przed gotowaniem, a najlepiej, gdy sól rozpuści się w wodzie, zanim włożysz do niej ziemniaki. Czas gotowania ziemniaków zależy od ich odmiany i wielkości, ale staraj się ich nie rozgotować - wtedy nawet dodatek soli nie pomoże.

Kiedy solić dania?

Większość zup soli się mniej więcej na jedną trzecią czasu przed zakończeniem gotowania. Rosół i buliony warzywne należy solić mniej więcej na jedną trzecią po rozpoczęciu gotowania, jeżeli posolisz je na początku gotowania będą esencjonalne i smaczne, ale nieco mętne.

Ziemniaki należy solić przed rozpoczęciem gotowania . Najlepiej, gdy posoloną wodę odstawisz na godzinę, aby sól się w niej rozpuściła. Potem wymieszaj ją i dopiero wtedy włóż do niej ziemniaki.

. Najlepiej, gdy posoloną wodę odstawisz na godzinę, aby sól się w niej rozpuściła. Potem wymieszaj ją i dopiero wtedy włóż do niej ziemniaki. Warzywa strączkowe takie jak groch, soja, fasola, należy solić tuż przed końcem gotowania . Jeśli posolisz je na początku, to mimo długiego gotowania, warzywa i tak pozostaną twarde.

. Jeśli posolisz je na początku, to mimo długiego gotowania, warzywa i tak pozostaną twarde. Produkty gotowane na parze najlepiej solić dopiero, gdy są już gotowe. Posolone wcześniej tracą soczystość i część wartości odżywczych.

Jeśli gotujesz ryż lub makaron, wodę posól tuż przed wrzuceniem makaronu lub ryżu, zaraz po jej zagotowaniu.

lub ryżu, zaraz po jej zagotowaniu. Sałatki ze świeżych warzyw, należy solić dopiero przed podaniem, aby nie puszczały soku.

Mięso smażone, duszone lub gotowane powinno się solić 30 minut przed końcem przyrządzania. Jeśli zbyt wcześnie posolisz mięso, będzie twarde .

. Ryby powinno się solić kilka minut przed obtaczaniem w mące. W ostateczności sól możesz wymieszać z mąką.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Sylwii Mikołajczak. Pierwotnie został opublikowany 23.05.2013.

Reklama

Zobacz więcej porad:

Jak zagęścić zupę? 6 sposobów

Czym zagęścić sos?

Co zamiast proszku do pieczenia? Zamienniki

Co zamiast bułki tartej? Dietetyczna panierka