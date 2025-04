Grzybobranie to już tradycja narodowa, dlatego każdy doświadczony i początkujący grzybiarz powinien wiedzieć, kiedy sezon na grzyby się zaczyna. Wystarczy, że zabierzesz odpowiednie akcesoria do zbioru grzybów oraz zapoznasz się z informacjami zawartymi w poniższym artykule.

Zanim wybierzesz się na grzybobranie, jak prawdziwy grzybiarz, warto, abyś dowiedziała się, kiedy zaczyna się sezon na grzyby. Pierwsze okazy znaleźć można przede wszystkim w lasach późną wiosną. Jednakże warunki pogodowe mało sprzyjają ich wzrostowi, gdyż potrzebują one dużej wilgotności, która jest obecna podczas jesieni.

To właśnie jesień jest odpowiednią porą, żeby wyjść z lasu z pełnym koszykiem grzybów. Tak więc, jeśli wybierasz się na grzybobranie, najlepiej zrobić to od połowy lata do jesieni. A o jakiej porze dnia jest to wskazane? Mówi się, że najlepiej wybrać się na grzyby wczesnym rankiem, gdyż na horyzoncie nie ma wielu konkurentów. Jednakże nie ma to większego znaczenia.

Jeśli chciałabyś zebrać konkretne gatunki grzybów, a nie wiesz, kiedy które pojawiają się w lasach, zapoznaj się z poniższym kalendarzem występowania grzybów:

kanie – pojawiają się od czerwca do listopada, a na wrzesień i październik przypada najwięcej zbiorów,

– pojawiają się od czerwca do listopada, a na wrzesień i październik przypada najwięcej zbiorów, maślaki – pojawiają się od czerwca do października, a na wrzesień przypada najwięcej zbiorów,

– pojawiają się od czerwca do października, a na wrzesień przypada najwięcej zbiorów, borowiki – pojawiają się od lipca do października, a na wrzesień i październik przypada najwięcej zbiorów,

– pojawiają się od lipca do października, a na wrzesień i październik przypada najwięcej zbiorów, opieńki – pojawiają się od września do listopada, a na październik przypada najwięcej zbiorów,

– pojawiają się od września do listopada, a na październik przypada najwięcej zbiorów, kurki – pojawiają się od czerwca do listopada, a na sierpień, wrzesień i październik przypada najwięcej zbiorów,

– pojawiają się od czerwca do listopada, a na sierpień, wrzesień i październik przypada najwięcej zbiorów, gąski – pojawiają się od lipca do listopada, a na październik i listopad przypada najwięcej zbiorów,

– pojawiają się od lipca do listopada, a na październik i listopad przypada najwięcej zbiorów, podgrzybki – pojawiają się od czerwca do listopada, a na wrzesień i październik przypada najwięcej zbiorów,

– pojawiają się od czerwca do listopada, a na wrzesień i październik przypada najwięcej zbiorów, koźlarze – pojawiają się od lipca do października, a na sierpień i wrzesień przypada najwięcej zbiorów.

To, kiedy rosną grzyby, zależy od kilku zagadnień:

Warunki atmosferyczne – sprzyjają one lub utrudniają wzrost grzybów. Składa się na to również ilość opadów, wilgotność powietrza oraz temperatura. Albowiem suche oraz upalne lato, bądź za wczesne przymrozki, potrafią skrócić sezon grzybowy.

– sprzyjają one lub utrudniają wzrost grzybów. Składa się na to również ilość opadów, wilgotność powietrza oraz temperatura. Albowiem suche oraz upalne lato, bądź za wczesne przymrozki, potrafią skrócić sezon grzybowy. Kalendarz występowania gatunków grzybów – podane są konkretne gatunki i określone pory roku pojawiania się grzybów.

– podane są konkretne gatunki i określone pory roku pojawiania się grzybów. Pora dnia lub nocy.

Kiedy wiesz już, kiedy rosną grzyby, warto dowiedzieć się również, jaką porą najlepiej wyruszyć do lasu:

Im mniej czasu minie od urośnięcia grzyba, aż po jego zerwanie, tym jest mniejsza szansa, że zostanie on zjedzony przez ślimaki bądź robaki,

Im wcześniej wyruszysz do lasu, tym więcej grzybów zbierzesz,

Większa ilość grzybów wzrasta podczas wieczornej pory, więc rano spotkać możesz młode okazy, lecz względnie duże.

Pytanie, które zadają sobie mniej doświadczeni grzybiarze, to z pewnością „Gdzie na grzyby?”. Nie jest łatwo znać wszystkie miejsca, jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z grzybobraniem, a doświadczeni grzybiarze pilnie strzegą swoich sprawdzonych miejsc. Bywa również i tak, że wiedzą oni o sekretnych miejscach, gdzie można spotkać konkretne gatunki. Przekazywane są one czasem z pokolenia na pokolenie. Najwięcej grzybów znajdziesz w lasach po porach deszczowych. A ponadto w dąbrowach, parkach czy nad brzegami zbiorników wodnych.

