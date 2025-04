Picie kawy z rana stało się rytuałem dla Polaków. Wielu użytkowników portali Instagram, Facebook czy Twitter nie wyobraża sobie początku dnia bez energetyzującej dawki kofeiny. Wśród 10 najbardziej popularnych hashtagów odnoszących się do porannych napojów aż połowa z nich odnosi się do picia kawy. Najczęściej używane przez Polaków hashtagi to: #kawa (10,9%), #coffee (4,4%), #kawka (1,1%), #coffe (0,9%), #coffeetime (0,9%).

Poranek z kawą w serwisach społecznościowych

W Polsce kobiety 3 razy częściej niż mężczyźni publikują poranne zdjęcia na Instagramie. Selfie, zdjęcie poranka lub smakowitego śniadania są najchętniej publikowane przez Polki w mediach społecznościowych. Wpisami na temat miłego początku dnia chętnie dzielimy się też na Twitterze. Dobry dzień zaczyna się nie tylko od Instagrama i Twittera, ale też od kawy, dlatego w tym tygodniu w Starbucks® do godziny 11.00 poranna Latte jest tańsza o 3 zł.

Poranek jest również dobrym momentem na pierwsze selfie. A każde zdjęcie oznacza się hashtagiem. Dodaje się polskie polskobrzmiące pozdrowienia, ale także zwroty obcojęzyczne. Co ciekawe zdjęcia na Instagramie publikują w większości kobiety (72%). Tylko 28% mężczyzn decyduje się, aby o poranku umieszczać na tym portalu swoje fotografie.

Drugim serwisem pod względem porannej popularności jest Twitter (24,7%). To tam po wstaniu z łóżka Polacy wpisują się, aby przywitać się ze znajomymi oraz życzyć im udanego dnia.

Witając się z innymi użytkownikami osoby posiadające konta na portalu mają nadzieję, że nadchodzący dzień będzie po prostu dobry. Najczęściej oznaczanym w serwisie Twitter dniem jest poniedziałek. Wtedy też pojawiają się wpisy na temat porannej kawy. A zaraz po umieszczeniu wpisu Polacy zmierzają do pracy.

