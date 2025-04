Kofeina - substancja naturalnie występująca w liściach, nasionach bądź owocach przynajmniej 63 gatunków roślin z całego świata. Ten jeden z najdokładniej badanych składników obecnych w artykułach spożywczych, wciąż budzi wiele kontrowersji.

Kawa to najpowszechniejsze źródło kofeiny, obok niej są nim ziarna kakaowca, orzeszki kola oraz liście herbaty. W naturalnej postaci to biały proszek dobrze rozpuszczający się w wodzie. Ilość kofeiny, zawartej w poszczególnych artykułach spożywczych, różni się w zależności od wielkości porcji, rodzaju danego produktu i sposobu przygotowania. W przypadku herbat i kaw, na zawartość kofeiny, ma wpływ także ich gatunek.

Kofeina jest substancją farmakologicznie czynną, w zależności od spożywanej ilości, może być delikatnym stymulantem dla ośrodkowego układu nerwowego. Po doustnym spożyciu kofeiny jest ona natychmiast wchłaniana przez płyny ustrojowe i rozprowadzana po całym organizmie w fazie wodnej. Kofeina jest usuwana z organizmu głównie w wyniku metabolizmu zachodzącego w wątrobie w stosunkowo krótkim czasie. Średni okres półtrwania (czas potrzebny do usunięcia połowy spożytej ilości) wynosi pięć godzin.

Działanie kofeiny na organizm człowieka

Kofeina zwiększa czujność i poprawia koncentrację, jej spożycie może również poprawiać sprawność fizyczną. Jednak wrażliwość ludzi na działanie kofeiny jest bardzo zróżnicowana - w ocenie skutków jej działania, trzeba brać pod uwagę wiele czynników, np. częstotliwość jej spożywania, metabolizm oraz wrażliwość danej osoby.

Spożywanie kofeiny w różnych dawkach może także być pomocne w zmniejszaniu ryzyka występowania pewnych chorób przewlekłych. Ponadto wykazano, że spożycie kofeiny nie zwiększa w znaczny sposób ryzyka występowania choroby wieńcowej, udaru, raka i wielu chorób kobiecych. Jednakże osoby z grup szczególnie wrażliwych na działanie kofeiny, takie jak kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze i te, które wcześniej chorowały, mogą doświadczać skutków działania kofeiny przy mniejszych dawkach i aby uniknąć jej niekorzystnego wpływu powinny ograniczać dzienne spożycie do ilości nieprzekraczającej 300 mg. To właśnie ta dawka uważana jest za bezpieczną (3-5 filiżanek kawy).

Kawa bezkofeinowa - co warto wiedzieć na jej temat?

Tym, którzy kofeiny powinni lub wolą unikać, dedykowana jest kawa bezkofeinowa. Zebraną, kawę zieloną poddaje się procesowi dekofeinizacji przy użyciu rozpuszczalników lub wody. Bezkofeinowe Grand Crus Nespresso uzyskuje się za pomocą naturalnego procesu z wykorzystaniem wody. Po zanurzeniu ziaren w wodzie, kofeina w nich zawarta ulega stopniowemu rozpuszczeniu. Metoda ta pozwala zachować naturalną postać ziarna i chroni różnorodność aromatów.

Rodzaje kaw bezkofeinowych

Decaffeinato Intenso to ciemno-palona, południowoamerykańska Arabika z dodatkiem Robusty. Krótki i intensywny proces, nadaje jej dymne nuty z odrobiną nut czekolady.

Decaffeinato należy do mieszanek owocowych i delikatnych, zawiera kilka południowoamerykańskich gatunków Arabiki, kolumbijską Arabikę i odrobinę Robusty. Jest krótko, jasno-palona, co podkreśla owocowy i odświeżający charakter. 2 punkty w skali intensywności Nespresso.

Decaffeinato Lungo to wolno palona mieszanka południowoamerykańskich gatunków Arabiki z dodatkiem Robusty, co zapewnia jej delikatny, kremowy bukiet i aromat prażonych ziaren, intensywność 3.

Tekst opracowany na podstawie:

• Analizy IFIC: Caffeine and Health: Clarifying the Controversies, www.cosic.org

• Materiałów Nestlé Nespresso: L. Verzegnassi, (2008). Informacje techniczne: Kofeina i zdrowie.

Na podstawie materiałów prasowych firmy Nespresso

