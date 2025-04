Pieczone kasztany jadalne to tradycyjny przysmak, który można kupić na rogu niemal każdej francuskiej uliczki. Od kilku lat stają się coraz popularniejsze również w Polsce. Co z nich przyrządzić? Da się je jeść choćby na surowo, pozbawiając tylko twardej łupinki. Kasztany jadalne są też świetną bazą zupy kasztanowej. Można je upiec lub gotować, a potem rozdrobnić, a wtedy przyrządzone z nich puree jest idealne do nadziewania mięs. Najpopularniejszym przysmakiem pozostają jednak klasyczne, pieczone kasztany.

Reklama

Jak smakują kasztany jadalne? Można je porównać do orzechów. Ich posmak jest jednak nieco bardziej mączny i słodkawy.

Przepis na pieczone kasztany jadalne

Jak piec kasztany jadalne? To proste!

Owoce pozbaw najpierw kolczastych, twardych łupinek.

Każdego kasztana natnij nożykiem - wystarczy wgłębienie o głębokości dosłownie 2 centymetrów. Jeśli tego nie zrobisz, skorupka podczas pieczenia może... wybuchnąć! Rozgrzany miąższ ją rozsadzi, a wtedy czeka cię sporo sprzątania.

- wystarczy wgłębienie o głębokości dosłownie 2 centymetrów. Jeśli tego nie zrobisz, skorupka podczas pieczenia może... wybuchnąć! Rozgrzany miąższ ją rozsadzi, a wtedy czeka cię sporo sprzątania. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni i piecz kasztany jadalne przez 30-40 minut. Nie warto ustawiać wyższej temperatury i piec ich krócej - wnętrze może pozostać niedopieczone.

Nie warto ustawiać wyższej temperatury i piec ich krócej - wnętrze może pozostać niedopieczone. Jeśli nie masz piekarnika, kasztany możesz upiec także na gorącej patelni. Ponacinaj je nożykiem i smaż przez 20 minut. Płomień powinien być duży, a owoce trzeba co chwilę lekko podrzucić do góry.

Zobacz też przepisy na dietetyczne dania kuchni francuskiej

Przepis na zupę krem z kasztanów jadalnych

Oto składniki na kremową zupę kasztanową:

3/4 l bulionu,

1/2 kg kasztanów jadalnych,

3 duże ziemniaki,

2 cebule,

szklanka mleka kokosowego,

odrobina oliwy z oliwek,

pieprz,

sól,

gałka muszkatołowa.

Jak zrobić krem z kasztanów? Kasztany ponacinaj nożykiem, a potem ułóż na dnie głębokiego garnka (nacięciem do dołu). Zalej je wrzątkiem tak, aby były nim lekko przykryte. Gotuj pod przykryciem przez 15 minut. Ugotowane kasztany pozbaw łupinek i drobno posiekaj.

W garnku z grubym dnem rozgrzej nieco oliwy i zrumień na niej posiekaną cebulę. Ziemniaki obierz i pokrój w kostkę, dodaj do cebuli. Smaż, mieszając - najlepiej przez 5-7 minut. Teraz cebulę i ziemniaki zalej gorącym bulionem. Gotuj, aż ziemniaki będą miękkie. Gdy zmiękną, dodaj mleko kokosowe, posiekane kasztany, pieprz, sól i gałkę. Gotuj przez 15-20 minut. Na samym końcu zmiksuj zupę blenderem. Serwuj z kleksem śmietanki i grzankami.

Kuchnia francuska: przepisy na quiche

Właściwości kasztanów jadalnych

Kasztany jadalne są bogate w błonnik, witaminy z grupy B, a także potas. To również cenne źródło witaminy C oraz kwasu foliowego. Te owoce od wieków stosowano jako... receptę na nawracające bóle głowy. Były też cenionym afrodyzjakiem. Św. Hildegarda radziła, by kasztany jadalne spożywać przy dolegliwościach trzustki, wątroby i śledziony.

Reklama

Czytaj więcej porad kulinarnych