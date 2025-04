Kalarepa to cenne źródło witamin i minerałów. Działa przeciwnowotworowo i bakteriobójczo. Warto wprowadzić ja do diety zwłaszcza gdy mamy na uwadze poprawę wzroku. Podana w postaci faszerowanych mięsem miseczek lub pieczonych słupków smakuje doskonale! Sprawdź jak najlepiej ją przygotować!

Kalarepa faszerowana

Oto składniki na faszerowaną kalarepę:

6 średnich kalarep

cebula

łyżka masła

400 g mięsa mielonego

2 jajka

czosnek

szczypta soli

szczypta pieprzu

szklanka wywaru

opakowanie śmietany

Jak zrobić faszerowaną kalarepę?

Kalarepę gotujemy w dużym garnku z wodą przez 20 minut. Schładzamy na talerzu. Obieramy z grubej skórki i odstawiamy na bok. Odcinamy wierzch kalarepy i wydrążamy środek. Kroimy drobno na mniejsze kawałeczki. Na rozgrzanej patelni podsmażamy wcześniej posiekaną cebulę. Dodajemy masło i rozpuszczamy. Wszystko przekładamy do miski i łączymy z mięsem, jajkami, czosnkiem oraz doprawiamy solą i pieprzem. Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Naczynie żaroodporne smarujemy tłuszczem i pokrywamy papierem do pieczenia. Do każdej kalarepy wkładamy nadzienie i zalewamy odrobiną wywaru. Pieczemy przez 50 minut do miękkości. Tak przygotowane kalarepy idealnie smakują podane z sosem czosnkowym.

Kalarepa na surowo

Oto składniki na kalarepę na surowo:

2 kalarepy

2 jabłka

oliwa z oliwek

sok z cytryny

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić kalarepę na surowo?

Kalarepy dokładnie obieramy ze skórki i oczyszczamy. Następnie kroimy w cienkie słupki. Jabłka obmywamy pod bieżąca wodą, obieramy ze skórki. Kroimy również w cienkie słupki. Przekładamy warzywa i owoce do miski. Przygotowujemy sos na bazie oleju, soku z wyciśniętej cytryny oraz soli i pieprzu. Polewamy całość sosem i przekładamy do lodówki na godzinę do przegryzienia się smaków. Tak przygotowaną kalarepę możemy podać również jako surówkę do obiadu.

Kalarepa gotowana

Oto składniki na kalarepę gotowaną:

4 kalarepy

oliwa z oliwek

ząbek czosnku

szczypta soli

szczypta pieprzu

starty ser żółty

Jak zrobić kalarepę gotowaną?

Wstępnie gotujemy kalarepę przez 10 minut w osolonej wodzie. Następnie obieramy ze skórki. Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Wykładamy blachę papierem do pieczenia. Kroimy kalarepę na mniejsze kawałeczki. Obtaczamy oliwą z oliwek oraz przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Doprawiamy solą i pieprzem. Ścieramy na tarce dowolny ser żółty. Posypujemy kalarepę. Zapiekamy całość przez 20 minut. Tak przyrządzoną kalarepę możemy podawać jako przystawkę.

