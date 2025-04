Cukinia i kabaczek smakują i wyglądają podobnie i to ten sam gatunek warzywa. Różnice pomiędzy cukinią a kabaczkiem są subtelne, ale znaczące dla prawdziwych smakoszy. Sprawdź, jak odróżnić cukinię od kabaczka i zaskocz ciekawostkami na ich temat znajomych i rodzinę.

Kabaczek i cukinia teoretycznie to samo warzywo, wywodzą się one z tego samego gatunku. Cukinia i kabaczek to warzywo o łacińskiej nazwie: Cucurbita pepo. Jest to odmiana dyni. Po angielsku cukinia, to zucchini, a kabaczek to courgette. W praktyce nazw "cukinia" i "kabaczek" używa się często zamiennie. Cukinie są mniejsze, a kabaczki większe. Nazewnictwo tych warzyw zmienia się też, w zależności od rejonu Polski. Nazwa „kabaczek” jest np. popularna w południowo-zachodniej części Polski.

Główne różnice pomiędzy cukinią a kabaczkiem, to ich rozmiar, kształt i kolor skórki. Kabaczki są większe i bardziej soczyste od cukinii, mają też bardziej okrągły, beczkowaty kształt. Mimo wszystkich różnic cukinia i kabaczek to bardzo podobne warzywa, które najczęściej można używać w przepisach zamiennie. Duże różnice pomiędzy kabaczkiem i cukinią występują też pomiędzy konkretnymi odmianami tego warzywa, których jest w Polsce kilkadziesiąt. W tabeli przedstawiamy najważniejsze różnice i podobieństwa pomiędzy cukinią a kabaczkiem.

Nie ma formalnych granic pomiędzy tym, co nazwiesz kabaczkiem, a co nazwiesz cukinią. Interpretacje mogą być różne, ale głównym kryterium jest rozmiar. Poniżej zdjęcia warzyw, które można nazwać cukinią, lub kabaczkiem.

fot. Zdjęcie cukinii/ Adobe Stock, Pixel-Shot

fot. Zdjęcie kabaczka/ Adobe Stock, MelenaSlavina

fot. Cukinie, czyli małe kabaczki - zdjęcie/ Adobe Stock, robepco

fot. Kabaczek, czyli przerośnięta cukinia/ Adobe Stock, galina

Kabaczek i cukinia mają teoretyczne ten sam smak, ale z uwagi na różnice w wielkości, mają różną teksturę. Większe różnice w smaku występują pomiędzy poszczególnymi rodzajami cukinii/ kabaczka. W Polsce hoduje się wiele różnych odmian tego warzywa. Cukinię i kabaczek można stosować w przepisach zamiennie, ale miej świadomość, że kabaczek jest zazwyczaj mniej delikatny w smaku.

Kabaczek ma bardziej gąbczastą teksturę, w porównaniu do cukinii, która jest chrupka i jędrniejsza. Kabaczki lepiej chłoną przez to np.marynatę, ale z drugiej strony dłużej się je grilluje i gotuje.

Cukinia na surowo jest jadalna, kabaczek też, ale kabaczek jest twardszy i mniej smaczny w tej formie. Analogiczne, jedzenie cukinii ze skórką jest dozwolone, ale skórka kabaczka bywa za twarda, by była smaczna, dlatego często warto obrać kabaczka.

Co zrobić z dużej cukinii, czyli kabaczka? Najlepiej wykorzystać go do dań, w których warzywo trzeba rozdrobnić, np. do placków z cukinii, leczo, zapiekanek. Kabaczki można też faszerować i marynować, robić z nich przetwory, np. ketchup i dżem. Cukinia nada się za to doskonale do wszelkich sałatek, można zrobić smaczny makaron z cukinii, grillowaną cukinię, wiele klasycznych przepisów z cukinią lub dania z cukinii fit.

