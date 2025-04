Składniki:



4 kanapki chleba tostowego pełnoziarnistego firmy Dan Cake,

4 plastry żółtego sera,

8 grzybów (najlepiej sezonowych, można użyć też pieczarek),

6 różyczek brokuła,

Sól, pieprz

Składniki na dip:



4 jajka,

4 duże pieczarki (lub sezonowe grzyby),

Łyżka oliwy,

Łyżka majonezu,

Natka pietruszki,

Słodka papryka

Sól, pieprz

Przygotowanie:



Różyczki brokuła gotujemy w osolonej wodzie, gdy będzie gotowy kroimy go w plasterki. Grzyby oczyszczamy i kroimy na plasterki. Na kromkach chleba tostowego układamy żółty ser, plastry brokuła oraz grzyby. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Zapiekamy ok. 10 minut w temperaturze 180°. W tym czasie przygotowujemy dip. Z ugotowanych wcześniej jajek wyjmujemy żółtka. Pieczarki należy zetrzeć na tarce i podsmażyć na oliwie. Żółtka mieszamy z majonezem i pieczarkami. Na koniec dodajemy posiekane białka natkę pietruszki oraz pieprz. Miksujemy wszystko na gładki dip i posypujemy słodką papryką.

