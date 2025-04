Dobroczynne właściwości płatków owsianych nie są tajemnicą: wysoka zawartość błonnika, witaminy B1, a także niski indeks glikemiczny to jedne z ich najważniejszych atrybutów. Mimo to wielu z nas owsianka kojarzy się z niesmacznym daniem z dzieciństwa. Płatki owsiane NESVITA są sposobem, aby połączyć korzyści ze spożywania owsianki z pysznym owocowym smakiem. Ponieważ NESVITA została stworzona z myślą o Was, chcieliśmy poznać właśnie Waszą opinię o nowych, mniej słodkich owsiankach. Czy 150 testerek może się mylić?

Aby mieć swoją osobistą i uczciwą opinię o danym produkcie, najlepiej przetestować go na sobie, prawda? Dlatego zaprosiliśmy Was do wzięcia udziału w wyjątkowo apetycznej akcji konsumenckiej – teście nowych mniej słodkich płatków owsianych NESVITA z mlekiem i owocami. Wszystkie panie, które zakwalifikowały się do udziału w teście, zostały podzielone na dwie grupy po 75 testerek. Zadaniem pierwszej było przetestowanie zestawu owsianek, w którego skład wchodziły smaki: truskawka, śliwka, malina i porzeczka. Druga grupa zapoznawała się zaś ze smakami: truskawka, wiśnia, czerwone owoce i jabłko z cynamonem. Czy płatki owsiane NESVITA z mlekiem i owocami uwiodły podniebienia naszych testerek?

Oto oceny pierwszej grupy:

Ulubionym wariantem owsianki NESVITA okazała się ta z mlekiem i malinami, choć głosy rozłożyły się prawie po równo i reszta smaków "deptała malinom po piętach". Co ważne, praktycznie wszystkie testerki (96,7% głosów) uznały, że "nie mają zastrzeżeń" do konsystencji. Odpowiadał im także poziom słodkości. Każdy smak jest "w sam raz słodki" średnio dla 6 na 10 uczestniczek testu. Niektóre z pań oczywiście dodały by jeszcze cukru, a inne wręcz przeciwnie, ale w końcu to kwestia osobista, prawda? Do gustu testerkom przypadła także intensywność smaku – większość z nich uznała, że "intensywność smaku jest w sam raz".



A co naszym testerkom wyjątkowo przypadło do gustu w płatkach owsianych NESVITA?

Dawno temu próbowałam owsianki z paczki i nigdy więcej już jej nie kupiłam. Była kleistą mazią bez smaku. Bardzo byłam ciekawa smaku owsianek NESVITA, tym bardziej, że owsiankę lubię i często gotuję. Powiem szczerze, że wszystkie mi bardzo smakowały i odpowiada mi w nich wszystko. Smak, słodkość, wyczuwalność owoców, gęstość i ilość. Łatwo się ją przyrządza i jest naprawdę pożywna. Na pewno zagości u mnie dłużej, również w pracy na syte, drugie śniadanie.

Aromat to zdecydowanie coś co wyróżnia płatki NESVITA spośród innych. Zapach jest po prostu tak intensywny, że zachęca do zjedzenia z apetytem. Płatki nie kojarzą się (w sposób negatywny) z czymś dietetycznym, czymś co "powinno się" jeść dla zdrowia, natomiast już w chwili przygotowania ma się na nie ochotę . Moim zdaniem jest to ogromną zaletą tego produktu. Sugerowałabym, aby hasłem reklamowym płatków owsianych NESVITA został " Zdrowie może być pyszne".

A oto oceny drugiej grupy:

Ulubionym wariantem owsianki NESVITA w tej grupie okazała się ta z mlekiem i truskawkami, srebrny medal zdobyła owsianka z wiśniami a brązowy – z jabłkiem i cynamonem. Tutaj także praktycznie wszystkie testerki (ponad 90% odpowiedzi) uznały, że "nie mają zastrzeżeń" do konsystencji. Odpowiadał im także poziom słodkości. Każdy smak jest "w sam raz słodki" średnio dla 7 na 10 uczestniczek testu. Do gustu testerkom przypadła także intensywność smaku – średnio 75 procent pań uznało, że "intensywność smaku jest w sam raz".

I jeszcze kilka opinii na temat tego, co uczestniczkom tekstu wyjątkowo przypadło do gustu w płatkach owsianych NESVITA:

W płatkach owsianych NESVITA przypadł mi do gustu ich smak oraz możliwość połączenia ze sobą różnych smaków. Płatki według mnie są bardzo dobrym rozwiązaniem na pierwsze lub drugie śniadanie w domu lub w pracy, ponieważ ich dużym plusem jest to, że jedna porcja tych płatków jest wystarczająco pożywna i sycąca. Kolejnym plusem jest szybkość przygotowania owsianki.

Jeśli chodzi o słodkość to są wprost idealne – nie trzeba ich dosładzać, nie są też zbyt słodkie, więc cukier nie przysłania właściwego smaku. Zapach owoców jest po prostu zniewalający – smak można rozpoznać z zamkniętymi oczami. Bardzo miło zaskoczył mnie krótki czas oczekiwania aż płatki i owoce zmiękną, właściwie chwilę po przygotowaniu można je jeść. To bardzo ważne dla osób wiecznie zabieganych. Cieszy również fakt, że płatki są sycące, a jednocześnie mają mało kalorii.

Cieszymy się, że owsianka NESVITA smakowała naszym testerkom. Zachęcamy Was do wypróbowania różnych wariantów owsianki, wybrania tego ulubionego i ... "zaprzyjaźnienia" się z nim. Owsianka NESVITA to doskonały sposób na pożywny, smaczny i wartościowy posiłek!