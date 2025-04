Fot. Fotolia

Jarmuż w szybkim tempie staje się bardzo popularnym składnikiem naszej kuchni. Nic dziwnego – ta odmiana kapusty charakteryzuje się wyrazistym smakiem, sporą ilością wartości odżywczych i kulinarną uniwersalnością. Jarmuż możemy wykorzystać na wiele sposobów – surowy, gotowany, pieczony czy smażony zawsze smakuje wybornie. Ze względu na wartości odżywcze pokochali go miłośnicy sportu. Zawiera potężną porcję witamin A, C i K, a także składników mineralnych – wapnia, żelaza, potasu, magnezu, miedzi oraz manganu. Pomaga również utrzymać prawidłową wagę – sam w sobie jest niskokaloryczny, a przy tym ułatwia przemianę materii.

Prezentujemy kilka na przepisów na potrawy z jarmużem, przygotowane przez Roberta Muzyczkę, Szefa Kuchni – Dwór Korona Karkonoszy.

Grillowany łosoś na fasoli z jarmużem

Składniki:

100 g białej fasoli

100 g wędzonego boczku

3-4 liście jarmużu

filet z łososia – 4 kawałki po ok. 120 g

olej

sos koperkowy

sól, pieprz ziołowy, pieprz czarny, sos sojowy do smaku

Wykonanie:

Fasolę moczyć w wodzie przez kilka godzin, następnie posolić, ugotować do miękkości i odcedzić. Boczek pokroić w plasterki i usmażyć na patelni na złoty kolor. Do boczku dodać posiekane liście jarmużu, ugotowaną fasolę, doprawić pieprzem ziołowym, sosem sojowym i chwilę poddusić. Łososia doprawić solą, czarnym pieprzem, natłuścić odrobiną oleju z obu stron i grillować na patelni. Na talerze wyłożyć gorącą fasolę, grillowanego łososia i całość polać sosem koperkowym.

Pieczona pierś z kurczaka z duszonym jarmużem i sosem czosnkowym

Składniki:

filet z kurczaka bez skóry - 4 sztuki po ok. 150 g

5-6 liści jarmużu

1 łyżka masła

olej

4 łyżki sosu czosnkowego

sól, papryka słodka, pieprz do smaku

Wykonanie:

Filety z kurczaka natrzeć solą, pieprzem, papryką i odstawić do lodówki na godzinę. Następnie natłuścić olejem i upiec w naczyniu żaroodpornym w piekarniku (200°C, ok. 35-40 min). Liście jarmużu dokładnie umyć, wyciąć i odrzucić twarde części, a resztę pokroić w dużą kostkę. Doprawić odrobiną soli i poddusić na wolnym ogniu na maśle do miękkości. Na koniec dodać 4 łyżki sosu czosnkowego i wymieszać. Pieczoną pierś z duszonym jarmużem podawać jako danie główne z podsmażanymi ziemniakami lub innymi dodatkami.

Risotto wegetariańskie z jarmużem i sosem serowym

Składniki:

100 g ryżu

3 łyżki oleju

4 ząbki czosnku

1 mała marchewka

2-3 liście jarmużu

1 garść orzechów włoskich łuskanych

4 łyżki sosu serowego

sól, pieprz do smaku

Wykonanie:

Ryż ugotować do miękkości w osolonej wodzie i odcedzić. Marchewkę obrać, pokroić w cienkie paseczki, czosnek w plasterki i krótką chwilę podsmażyć na oleju. Dodać ugotowany ryż, grubo posiekane orzechy, pieprz do smaku, wymieszać i podsmażyć. Pod koniec dodać posiekany jarmuż i sos serowy.

Sałatka z jarmużu z sosem musztardowo-miodowym

Składniki:

6-7 liści jarmużu

¼ żółtego melona

100 g czerwonych winogron

100 g sera żółtego typu Radamer

100 g pestek dyni

pieprz grubo zmielony do smaku

Sos do sałatki:

3 łyżki musztardy

3 łyżki miodu

sok z połówki cytryny

3 łyżki oleju

Wszystkie składniki dokładnie wymieszać.

Wykonanie:

Liście jarmużu dokładnie umyć, wyciąć i odrzucić twarde części, a resztę poszarpać. Melona obrać, pokroić w cząstki. Winogrona przeciąć na pół, a ser pokroić w kostkę. Dodać uprażone na suchej patelni pestki dyni, przygotowany wcześniej sos musztardowo-miodowy i wymieszać. Gotową sałatkę oprószyć świeżo zmielonym pieprzem.

