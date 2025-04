Fot. Fotolia

Reklama

Grillowanie to nie tylko przyjemny sposób spędzania czasu w gronie znajomych czy z rodziną. Ma dodatkową zaletę – pieczone na grillu potrawy są zdrowe – tłuszcz obecny w mięsie w większości wytapia się podczas pieczenia.

Do grillowanych mięs warto wykorzystać sosy własnej roboty – to zdrowa alternatywa dla dostępnych w sklepach gotowych dipów oraz sosów. Możemy się domyślać, ile w nich konserwantów - przygotowując je samodzielnie mamy pewność, że znajdzie się w nich tylko to, co sami do nich dodamy. Zdrowe sosy bez chemicznych niespodzianek to grillowi kompani.

Podpowiadamy, jak ubarwić grillowy piknik za pomocą 3 kolorowych sosów: zielonego, czerwonego i żółtego.

Polecamy: Czy przygotowane potrawy na grilla są zdrowe?

Z jak zdrowy, z jak zielony

Oto kilka propozycji na sosy do grilla w kolorze zielonym:

Sos szczypiorkowy: Przygotujmy pół szklanki śmietany lub gęstego jogurtu naturalnego, 3 łyżki posiekanego szczypiorku, 1 łyżeczkę soku z cytryny, kilka ziarenek gorczycy, sól i pieprz do smaku. Wystarczy połączyć wszystkie składniki, a ziarna gorczycy wcześniej rozgnieść.

Taki sos smacznie wygląda i na pewno jest zdrowy.

Sos ziołowy z ogórkiem: Szklankę śmietany łączymy z 1 posiekanym małym zielonym ogórkiem. Dodajemy 1 łyżeczkę soku z cytryny oraz zioła: roztarte listki świeżej bazylii (jeśli chcemy możemy zastąpić ją połową łyżeczki bazylii suszonej), pół łyżeczki pokrojonego drobno szczypiorku (nie więcej, by nie zdominował smaku innych składników), pęczek pierwiosnka lekarskiego (roztarty), łyżeczkę pokrojonych listków koperku. Składniki łączymy ze sobą na aksamitną masę.

Sos z awokado: Przygotowujemy 5 owoców awokado, 1 cytrynę, 1 łyżeczkę kolendry, szczyptę soli i pieprzu. Z awokado wyjmujemy pestkę, wykrawamy ze skórki i miksujemy miąższ dodając pozostałe składniki.

Zobacz też jak zrobić serowy dip do grillowanych dań:

Zobacz także: Jak zrobić domowy keczup?

C jak czerwony

Pomidorowo-paprykowy sos do mięsa: Do przygotowania tego sosu wystarczy kilka suszonych, aromatycznych pomidorów, jeden pomidor świeży, jedna świeża czerwona papryka, kilka kropli sosu tabasco, łyżeczka octu jabłkowego i oliwa z oliwek (w ilości odpowiedniej do uzyskania konsystencji sosu). Oliwy nie będziemy potrzebować dużo, ponieważ pomidor zawiera dużo wody.

Ze świeżego pomidora usuwamy środek, obieramy ze skórki (łatwiej będzie jeśli wcześniej go sparzymy), suszone pomidory kroimy drobno, z papryki usuwamy gniazdo nasienne, kroimy. Wrzucamy do wysokiego naczynia, miksujemy z oliwą, octem, sosem tabasco. Dla smaku możemy dodać szczyptę soli.

Sos truskawkowy: Przygotowujemy szklankę świeżych truskawek, 2 łyżki ciemnego sosu sojowego, małą łyżeczkę kolorowego pieprzu ziarnistego oraz 3 łyżki miodu. Truskawki rozgniatamy, dodajemy miód (zamiast miodu warto użyć brązowego cukru karmelowego).

Pieprz rozgniatamy w moździerzu, dodajemy sos sojowy, całość dokładnie mieszamy. Sos wyjdzie bardzo rzadki, warto przelać go do miseczki i maczać w nim upieczone na grillu kawałki mięsa bezpośrednio przed zjedzeniem.

Zobacz: Przepisy na grilla

Truskawki można zastąpić poziomkami. Pieprz w połączeniu ze słodkim smakiem owoców nada wyrazistości.

Ż jak żółty

Sos o smaku cytrynowym do grillowanego mięsa? Warto wykorzystać kombinację smaku kwaśnego i lekko słodkiego. Aby stworzyć taki sos potrzeba 2 -3 bananów, 1/4 ananasa, i 3 dużych łyżek soku z cytryny (lub limonki). Banany rozgniatamy, dodajemy sok z cytryny. Ananasa kroimy w małe kawałki, łączymy z bananami.

Pikantny żółty sos: Przygotowujemy 1 żółtą paprykę, 1/3 papryczki chili, sos vinegret, szczyptę kurkumy, sól i pieprz do smaku. Paprykę i papryczkę chili kroimy drobno, łączymy z sosem i kurkumą, mieszamy, do smaku dodajemy sól i pieprz.

Taki sos dobrze pasuje do karkówki oraz tradycyjnych kiełbasek.

Reklama

Zobacz także: Jaką kiełbasę wybrać na grilla?