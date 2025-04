Jaka ryba na Wigilię będzie najlepsza? Co podać, aby zachwycić wszystkich gości? Na Wigilię możesz podać nie tylko smażonego karpia. Na uroczystej, rodzinnej kolacji świetnie sprawdzą się również inne gatunki ryb - zarówno te słodkowodne, jak i słonowodne, które możesz serwować jako danie główne lub przekąskę na ciepło albo na zimno.

Co podać na świąteczny stół? Nie musisz smażyć tradycyjnego karpia. Jeśli nie wiesz, jaka ryba na Wigilię będzie najlepsza, poza tą klasyczną rybą doskonale sprawdzą się także wszystkie ryby o białym mięsie - sola, tilapia czy halibut. Można je piec i smażyć. Świetnie pasują również podane z warzywami na ciepło, np. jako ryba po grecku.

Na wigilijnej kolacji możesz zaserwować również łososia - pieczonego lub smażonego albo jako dodatek do zupy rybnej. Na święta warto podać również ryby wędzone - makrelę, pstrąga i szczupaka. Wystarczy ułożyć je na półmisku razem ze świeżym pieczywem i masłem.

Tradycyjnym daniem wigilijnym jest również ryba w galarecie. Do jej przygotowania wykorzystaj pyszne mięso mintaja lub dorsza. Nie powinno zabraknąć także śledzi - tych w oleju albo śmietanie. Ryba nie musi być tylko daniem głównym. Z powodzeniem sprawdzi się jako dodatek, szybka przekąska wigilijna pomiędzy głównymi posiłkami.

Ryby na Wigilię możesz smażyć, piec, parzyć, podawać w galarecie, oleju albo w warzywnym wywarze. Większość przepisów jest łatwa i nie wymaga wcześniejszego przygotowania ryb czy dodatkowych składników.

Parzona ryba na Wigilię

Ryby parzyć można właściwie w dowolnych kawałkach – najlepiej sprawdzą się jednak dzwonki i porcje filetów. Kluczową sprawą jest wywar – musi być bardzo aromatyczny. Do garnka z dwoma litrami wody dodaj 2 marchewki, cebulę, dużego, pokrojonego w kawałki selera, garść suszonego lubczyku, łyżeczkę pokrojonego imbiru (nie trzeba go obierać), 2 korzenie pietruszki, sól do smaku i łyżkę masła.

Gotuj przez 90 minut. Gdy wywar będzie gotowy i pachnący, zmniejsz ogień (wywar nie powinien nawet mrugać, ale musi być bardzo gorący), a następnie włóż do niego sandacza – uwaga, nie wszystkie kawałki naraz, bo obniżą temperaturę wywaru. Filet będzie gotowy po ok. 8 minutach.

Sandacza można też parzyć w całości – wówczas trzeba na tę czynność poświęcić ok. 20 minut. W ten sam sposób można przyrządzić też szczupaka.

Pieczona ryba na Wigilię

Jeśli zdecydowałaś się na pieczoną rybę – zrób szczupaka lub pstrąga. Do środka wypatroszonej i umytej ryby włóż łyżkę masła, po czubatej łyżce pietruszki zielonej i siekanego czosnku (w przypadku szczupaka można zwiększyć te ilości).

Skórę posmaruj masłem, ułóż ryby w folii do pieczenia i wstaw do nagrzanego na 180-190 stopni Celsjusza piekarnika. Ryba jest gotowa, gdy mięso odchodzi od ości. Piecze się około 30 minut (jeśli w całości).

Smażona ryba na Wigilię

Jeśli na Wigilii chcesz podać rybę smażoną - zrób sól cytrynowo-rozmarynową (zetrzyj skórkę z 1 cytryny, do tego dodaj listki z kilku gałązek rozmarynu oraz łyżkę soli. Utrzyj w moździerzu, aż wszystkie składniki się połączą).

Zrób panierkę z bułki tartej i soli rozmarynowej lub z mielonego lnu i soli lub też z kruszonych krakersów. Kawałki ryby zanurzaj w rozbełtanym jaju, a następnie w panierce i smaż na dobrze rozgrzanej, teflonowej patelni.

W naszym zbiorze przepisów znajdziesz pomysły zarówno na dania smażone, pieczone, gotowane, jak i podawane na zimno. Mięso ryb świetnie nadaje się również do przygotowania past do pieczywa, kotletów (w panierce lub bez) oraz rybnych pasztetów.

Jeśli chcesz przygotować coś oprócz tradycyjnego karpia, postaw na szybkie i lekkie przekąski - rybny tatar albo aromatyczne ceviche z dorsza. Możesz także przygotować ciepłą zupę rybną albo klasyczne wigilijne śledzie.

