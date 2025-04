Potrawy z grilla z racji sposobu, w jaki powstają, mają swój charakterystyczny smak, do którego nie wszystkie zioła i przyprawy będą pasowały. Poza tym mieszanki ziół to również doskonały sposób na marynowanie mięsa na sucho. Zamiast przyrządzać płynną marynatę na bazie, np. oliwy, przygotuj jedną z podanych mieszanek i natrzyj nią mięso, możesz też mieszankę ziół zamienić w pastę – wystarczy dodać nieco oliwy i taką papką natrzeć mięso na godzinę przed smażeniem.

Mieszanka słodko – ostra

Można ją stosować do jagnięciny, cielęciny, wieprzowiny i kurczaków. Mieszanka słodko – ostra zawiera mielone chili, mieloną paprykę, cukier, kmin rzymski, pieprz Cayenne, mieloną gorczycę, mielony pieprz i sól czosnkową. Ponieważ wszystkie składniki są sypkie – należy je dokładnie wymieszać w misce. Zamiast cukru możesz dodać cukier brązowy.

Mieszanka cytrynowo - ziołowa

Mieszanka ta świetnie pasuje do drobiu i ryb oraz wieprzowiny. Żeby ja wykonać będziesz potrzebować czosnek i listki rozmarynu, które należy posiekać, suszoną bazylię i tymianek, pieprz, sól i otartą skórkę z cytryny. Zioła mogą być suszone, ale jeśli prowadzisz ogródek, w którym rosną wykorzystaj świeże. Najpierw wszystkie składniki oprócz soku z cytryny, dokładnie utrzyj w moździerzu.

Jeśli go nie masz to w przypadku suszonych ziół możesz użyć torebki i wałka. Wsyp suszone zioła do foliowej torebki i wałkuj je kilka razy.

I coś orientalnego – mieszanka marokańska

Możesz jej użyć, by przyprawić delikatne mięso kurczaka czy ryby. Wymieszaj ze sobą kmin rzymski mielony, szafran, mielone chili, kolendrę. Dodaj do tego posiekaną natkę kolendry, startą skórkę z jednej cytryny, posiekany ząbek czosnku, sól i pieprz.

Jeśli użyjesz tej mieszanki do ryb, połącz zioła z oliwą z oliwek i sokiem z limetki – tak otrzymaną pastą natrzyj ryby.

