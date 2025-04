Gorszy dzień? Kłótnia z facetem? Problemy w pracy? Za mało snu? Zła pogoda? Powodów do złego nastroju można mieć milion. Większości z nas najskuteczniejszym "poprawiaczem" humoru wydaje się czekolada. Tak naprawdę jednak istnieje aż 6 produktów spożywczych, które polepszają nastrój! To dowiedzione naukowo!

"Jesteś tym, co jesz" - to powiedzenie nie jest pustym sloganem. Dobór naszego codziennego menu wpływa nie tylko na to jak wyglądasz, ale również na to jak się czujesz. Nie chodzi tutaj wyłącznie o samopoczucie fizyczne, tzn. o bóle brzucha czy kłopoty z trawieniem. Mam na myśli również psychikę - tak, żywność może realnie wpływać na twój aktualny humor! Warto wykorzystywać tę wiedzę każdego dnia. Gorszy nastrój nie musi koniecznie być zagryzany kolejną kostką czekolady lub utopiony w ogromnym pudełku z lodami. Istnieją również inne produkty, które pomogą w szybkim rozprawieniu się ze smutkami. Jakie?

1. Szpinak

Może w dzieciństwie szpinak nie poprawiał ci humoru - wiele dzieci nienawidzi tego przysmaku i na sam widok zielonej papki dostaje ataku histerii. To warzywo ma jednak w sobie tyle kwasu foliowego, że skutecznie polepsza nastrój, a dodatkowo może chronić przed depresją! Poza tym szpinak zawiera jeszcze jeden magiczny składnik: tryptofan. To aminokwas obojętny elektrycznie, który posiada właściwości odprężające i relaksujące. Aby w pełni skorzystać z dobrodziejstw tego związku, należy jednak spożywać warzywo w formie surowej.

2. Banany

Ciężki dzień? Przyda ci się porządne doładowanie - co powiesz na trochę... cynku? Zjedzenie banana może nie tylko poprawić humor, ale nawet... zapewniać spokojniejszy sen!

Ten owoc zwiększa również wydzielanie w mózgu neuroprzekaźników, które odpowiadają ze przekazywanie sygnałów pomiędzy komórkami nerwowymi. Dzięki temu twój umysł odczuwa stymulację, a co za tym idzie - nastrój staje się o wiele lepszy.

3. Małże

Te owoce morza zawierają w sobie mnóstwo witaminy B12, która dodatnio wpływa na naszą koncentrację i umiejętność zapamiętywania. Jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania całego układu nerwowego. Smakowite małże pomogą ci wtedy, gdy potrzebujesz dużo energii, a także poprawią pracę twojego mózgu. Dzięki zawartości cynku sprawią, że będziesz też bardziej odporna na stres!

4. Szafran

Ta przyprawa już od wielu stuleci jest stosowana jako naturalny "wspomagacz" i antydepresant! To bardzo proste - dodaj ją tylko do swojej ulubionej potrawy! Szafran pobudza nasz układ nerwowy do wydzielania większej ilości dopaminy i serotoniny, wpływa więc na nastrój identycznie jak kusząca (a o wiele bardziej kaloryczna) czekolada. Warto polubić tę przyprawę!

5. Łosoś

Ta ryba jest bogata w kwasy omega-3. Dzięki temu łagodzi objawy depresji! Dodatkowo przyczynia się do zwiększonej produkcji tzw. hormonu szczęścia, czyli serotoniny. Specjaliści zalecają, aby spożywać łososia 2-3 razy w tygodniu. Co ciekawe, niektóre badania wskazują na to, że zjedzenie dania przyrządzonego z tej ryby może nawet złagodzić ból menstruacyjny!

6. Seler

Może nie spodziewałaś się tego warzywa w takim zestawieniu, ale fakty są niepodważalne! Seler obniża poziom hormonu stresu we krwi. Substancje aromatyczne zawarte w tym warzywie działają uspokajająco. Od wieków jest też uważany za naturalny afrodyzjak.