Ze zniecierpliwieniem oczekujemy na weekend, aby zorganizować spotkanie na świeżym powietrzu. Wprawdzie w doborowym towarzystwie rodziny i znajomych, wszystko smakuje wybornie, to jednak warto przemyśleć, co i w jakiej formie wrzucimy na ruszt. Podpowiadamy, czym się kierować wybierając mięsa i wędliny do pieczenia.

Dawniej organizowano ogniska, podczas których pieczono kiełbaski na patykach oraz ziemniaki. Dziś najbardziej popularną formą biesiadowania pod gołym niebem jest grill, który w naszym kraju stał się czynnością niemal rytualną. Na rozpalony ruszt możemy położyć prawie wszystko: począwszy od kiełbasek, kaszanek poprzez żeberka, karkówkę, boczek, a skończywszy na hamburgerach.

Na co zwracać uwagę wybierając mięsa i wędliny

Grillować można każdy rodzaj mięsa, wszystko zależy od preferencji naszego podniebienia. Jednak bez względu na to, czy wybierzemy chudsze czy też tłustsze, koniecznie zwróćmy uwagę na jego jakość. - Kupując mięso na grilla nie należy kierować się niską ceną produktu, ponieważ zwykle oznacza to również niższą jakość. Przede wszystkim zwracajmy uwagę na świeży wygląd wędlin i mięs oraz ich konsystencję. Radzę kupować marki zaufanych producentów, w sprawdzonych sklepach. Jeśli decydujemy się na mięso na wagę, spytajmy sprzedawcę o datę przydatności do spożycia, a także źródło jego pochodzenia. Dzięki temu będziemy mieć większą pewność, że podaliśmy najbliższym świeże, badane przez lekarza weterynarii mięso – mówi Małgorzata Wódkiewicz z Zakładów Mięsnych Pekpol Ostrołęka.

Specjaliści podkreślają, że alternatywą, doskonałą dla mięs na wagę, są mięsa pakowane, gotowe do smażenia, przyprawione i zamarynowane. Posiadają one wiele zalet: widniejąca nazwa producenta i data określająca optymalny termin do spożycia są gwarancją jakości i bezpieczeństwa. Mięsa znanych producentów gotowych specjałów są wybierane z najlepszych części półtusz, dzięki czemu dostarczają wybitnych doznań smakowych wszystkim wielbicieli mięsa.



Kiełbasa czy kaszanka, a może grillburger?

Najpopularniejszym daniem z grilla są kiełbaski. Łatwo się je przyrządza, gdyż nie wymagają wiele uwagi, należy tylko od czasu do czasu je przewracać. – Dobra kiełbasa powinna być już tak doprawiona, żeby nie wymagała stosowania dodatkowych przypraw. W ofercie firmy Pekpol jest jeszcze lubiana przez konsumentów kiszka ziemniaczana – produkt ziemniaczany z dodatkiem wędzonego boczku. W tym roku wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i rozszerzyliśmy ofertę produktów na grilla. Wzbogaciliśmy ją o grillery, grillburgery oraz grillaski, w trzech wariantach smakowych, a także o dwa rodzaje kiełbasy: wiejską i dworską – zachwala Małgorzata Wódkiewicz.

Jak przygotować?

Jeśli nie zaplanowaliśmy grilla wcześniej, tylko urządzamy go spontanicznie, wówczas najlepiej sprawdzą się właśnie gotowe produkty. Pozwolą one zaoszczędzić sporo czasu, który normalnie poświęcilibyśmy na przygotowywanie i marynowanie mięsa. Możemy umieścić je na ruszcie bezpośrednio po wyjęciu z opakowania. Natomiast mięsa w stanie surowym najpierw trzeba odpowiednio przyrządzić. – Bez obaw możemy grillować tłuste mięsa, ponieważ podczas obróbki termicznej wytapia się spora ilość tłuszczu. Chudsze zaś powinno się piec krócej, używając do tego celu specjalnych, aluminiowych tacek. Zminimalizują one ryzyko przypalenia. Najlepiej na kilka godzin przed rozpoczęciem grillowania posmarować mięsa olejem, solą oraz natrzeć przyprawami i pozostawić w lodówce. Pamiętajmy, aby nie piec na grillu mięs peklowanych, ponieważ zupełnie się do tego nie nadają – mówi Robert Muzyczka, szef kuchni Dworu Korona Karkonoszy.

Wybór mięsa i kiełbas nie powinien być dla nas bez znaczenia. Świadomi tego, co najlepsze na grilla, w trosce o najbliższych sięgajmy po specjały, które nie tylko zaspokoją głód, ale są zdrowe i smaczne.