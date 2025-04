Fot. Fotolia

Zamawianie jedzenia przez Internet jest wygodne

Najczęściej podawanym powodem zamawiania online jest oczywiście wygoda. – "Nie musimy robić zakupów, przygotowywać posiłku w domu i tracić czasu na dojazd do restauracji" – mówi Piotr Łagowski, Dyrektor Zarządzający Foodpanda. Oprócz czasu oszczędzamy też pieniądze, dzięki ogromnej liczbie zniżek i promocji. Co dziesiąty badany przyznaje, że lubi eksperymentować w kuchni, a taki sposób może wydawać się na początku najbezpieczniejszy – zanim podejmiemy próbę ugotowania konkretnej potrawy samodzielnie, sprawdzamy jak powinna smakować przyrządzona przez profesjonalistów.

Część osób decyduje się na zamawianie także z powodu dużego wyboru kuchni i potraw, jakie oferują platformy do zamawiania jedzenia online. – "Teraz za pośrednictwem aplikacji lub strony możemy zamówić praktycznie każdą kuchnię, na jaką w danym momencie mamy ochotę" – dodaje Łagowski.

Mężczyźni częściej zamawiają jedzenie przez Internet

Największą grupę spośród osób zamawiających online stanowią respondenci w wieku 35-44 lat (prawie 35%), jednak niewiele mniej jest osób w wieku 15-24 lata i 25-34 lata (odpowiednio 30,1% i 31%). Znacznie częściej na ten sposób zamawiania jedzenia decydują się mężczyźni – aż 64% badanych, jednak co ciekawe, kobiety średnio więcej wydają na pojedyncze zamówienie (44,29 zł, podczas gdy mężczyźni 42,22 zł). Jak można się domyślać najwięcej zamówień składanych jest w weekendy – w sumie 51%. W tygodniu zamówienia rozkładają się raczej równomiernie na kolejne dni (od 12 do 15%).

Zamówienia online - najpopularniejsza kuchnia włoska

Według raportu Homo Homini Polacy najczęściej zamawiają w dostawie dania kuchni włoskiej, w tym oczywiście pizzę (78%). Na drugiej pozycji plasuje się kuchnia azjatycka, którą wybiera 11% badanych. W przypadku zamówień internetowych, za pomocą serwisu i aplikacji mobilnej Foodpanda.pl, różnice te są znacznie mniejsze, a w Warszawie procent osób zamawiających posiłki z kuchni azjatyckiej jest większy niż z kuchni włoskiej (29% do 26%).

W Warszawie bardzo dużym powodzeniem cieszą się też burgery, które plasują się na trzeciej pozycji pod względem liczby zamówień w stolicy. W pozostałych większych miastach, jak Kraków czy Wrocław, zdecydowanie króluje pizza.

