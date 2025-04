Zapaleni grzybiarze wybierają się do lasów właściwie przez cały rok. Na początku wiosny można spodziewać się obfitych zbiorów niektórych gatunków. W zależności od warunków pogodowych mogą pojawić się one już na początku kwietnia albo dopiero w drugiej połowie miesiąca. Na jakie grzyby warto zwrócić uwagę?

Smardz jest niekwestionowanym królem, jeśli chodzi o wiosenne grzyby. Choć ich największy wysyp przypada na kwiecień i początku maja, może się zdarzyć, że spotkasz je już po zimowej odwilży, czyli w połowie marca.

Smardze uważa się za jedne ze smaczniejszych grzybów. Mają lekko orzechowy smak i doskonale sprawdzają się jako dodatek do zup czy sosów. Ich charakterystyczny wygląd sprawia, że trudno je przeoczyć. Warto szukać ich pod topolami oraz drzewami owocowymi, lubią w szczególności tereny wilgotne, a nawet podmokłe.

Niektórzy uważają, że łatwo pomylić smardze z trującą piestrzenicą kasztanowatą, ale w zasadzie dość łatwo je rozróżnić. Piestrzenica bardziej przypomina suszoną śliwkę, ma też ciemniejszy kolor.

fot. Grzyby w kwietniu: smardze/Adobe Stock, tomasztc

Czarka austriacka, podobnie jak jej kuzynka, czarka austriacka, pojawia się już w grudniu i występuje aż do początków maja. W kwietniu znajdziesz ich całkiem sporo, szukając na starych, suchych gałązkach lub grzebiąc delikatnie w ściółce. Czarki lubią też towarzystwo pozostałości po drzewach liściastych (są saprofitami, a więc żywią się martwymi szczątkami organicznymi).

Grzyby te chętnie wyrastają na wilgotnych terenach górskich oraz podgórskich. Jeszcze 10 lat temu gatunek był objęty ochroną, a dodatkowo uważany za niejadalny (ale jednocześnie nietrujący). Dziś jego populacja rośnie, a dodatkowo chętnie jest wybierany przez grzybiarzy. W smaku przypomina rzodkiewkę, podobnie też chrupie.

fot. Grzyby w kwietniu: czarka austriacka/Adobe Stock, Gaschwald

Czernidłak kołpakowaty, czasem mylnie nazywany grzybem kołpakiem, ma charakterystyczny wygląd i ciekawy, lekko orzechowy smak. Posiada odstające łuski i należy do jadalnych grzybów, które mają blaszki. Co ważne, warto zbierać je, kiedy są młode, a kapelusz jest zamknięty.

Kiedy czernidłak zaczyna się otwierać i stopniowo ciemnieć, staje się niesmaczny, a z czasem też niejadalny. Szukaj więc młodych osobników, najlepiej na terenach trawiastych, polach, czasem też w parkach. Spotkasz go już w pierwszej połowie kwietnia, a także na początku maja.

Pamiętaj, że czernidłak jest grzybem dość nietrwałym, dlatego warto spożyć go niemal od razu po zebraniu. Sprawdzi się do sosów, zup oraz jajecznicy.

fot. Grzyby w kwietniu: czernidłak kołpakowaty/Adobe Stock, Tanya

Boczniaki topolowe, jak sama nazwa wskazuje, porastają pnie topoli, najczęściej te już obumarłe. Możesz je spotkać od kwietnia aż do połowy września. Mają gładki kształt i jasny miąższ, który nie zmienia barwy po przełamaniu czy uszkodzeniu.

Półkolisty kształt kapelusza pozwala mu dobrze przylegać do miejsca, z którego wyrasta. Po zerwaniu zachowuje swoją trwałość. Warto dokładnie go wyszorować oraz oczywiście poddać obróbce cieplnej. Boczniaki sprawdzą się praktycznie we wszystkich rodzajach potraw z grzybami.

fot. Grzyby w kwietniu: boczniaki/Adobe Stock, Henri Koskinen

Gęśnica wiosenna to ciekawy grzyb, którego wiele osób niestety omija, ponieważ ma charakterystyczny, raczej nieprzyjemny i mocny zapach. Jednocześnie jest to grzyb bardzo smaczny i świetnie sprawdza się do smażenia i gotowania.

Pojawia się już w kwietniu i rośnie aż do czerwca, najczęściej na łąkach, polanach i pastwiskach. Czasem możesz spotkać go także na obrzeżach lasów, ale rzadko w środku - gęśnica lubi dostęp do światła.

Bardzo często rośnie w grupie, tworząc charakterystyczne kręgi. Dość łatwo pomylić go z trującą dzwonkówką, która ma równie nieprzyjemny zapach. Jeśli masz wątpliwości, zerknij na blaszki - dojrzała dzwonówka będzie bardziej zaróżowiona. Możesz także skorzystać z aplikacji do rozpoznawania grzybów albo zanieś zebrane okazy do sanepidu, gdzie dokładnie je sprawdzą.

fot. Grzyby w kwietniu: gęśnica wiosenna/Adobe Stock, fotocof

