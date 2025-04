Jakie ciasta można upiec wcześniej przed świętami? Ostatnie dni przed Bożym Narodzeniem są zawsze intensywne. Dlatego trzeba dobrze rozplanować przedświąteczne przygotowania, tak aby nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. Jakie ciasta i desery można upiec wcześniej przed świętami? Niektóre nawet trzeba - pierniczki muszą zmięknąć, a piernik staropolski dojrzeć. Kilka dni spędzonych w lodówce nie powinno zaszkodzić sernikowi.

Uwaga! Jeśli na święta planujesz przygotować ciasta z masą, niestety nie możesz wykonać ich wcześniej. Tak naprawdę najlepiej zostawić to na ostatnią chwilę - jeśli zrobisz takie wypieki dzień przed Wigilią, w drugi dzień świąt mogą się już okazać nieświeże.

Spis treści:

Ciasto na piernik staropolski długo dojrzewa, dlatego najlepiej przygotować je miesiąc przed świętami, aby mogło leżakować. Potem, przed samym Bożym Narodzeniem, wystarczy piernik upiec - to olbrzymia oszczędność czasu.

Piernik staropolski tuż przed świętami można udekorować lukrem, roztopioną czekoladą, posiekanymi orzechami, a także przekroić i przełożyć śliwkowymi powidłami. To o wiele mniej pracy, niż miałabyś poświęcić na pieczenie całego ciasta od początku.

fot. Jakie ciasta można upiec wcześniej przed świętami: piernik staropolski/Adobe Stock, New Africa

Świąteczne pierniki pysznie smakują i możesz je udekorować na wiele sposobów, angażując do tego całą rodzinę. Spokojnie możesz je przygotować jeszcze w listopadzie lub na początku grudnia, a dekoracja zająć się na kilka dni przed świętami.

Po upieczeniu pierniczki są bardzo twarde, więc warto upiec je 3-4 tygodnie przed świętami, aby miały szansę zmięknąć. Zobacz, jak zrobić pierniki. Najlepiej przechowywać je w metalowym pojemniku. Niektórzy polecają wrzucić do niego też mały kawałek jabłka, który "odda" piernikom wilgoć.

fot. Jakie ciasta można upiec wcześniej przed świętami: świąteczne pierniczki/Adobe Stock, Profotokris

Świąteczny keks to prawdziwa klasyka. Jeśli nie wyobrażasz sobie bez niego Bożego Narodzenia, spokojnie możesz go upiec tydzień przed świętami. Zarówno składniki na samo ciasto, jak i dodatki do niego, są bardzo trwałe, więc spokojnie wytrzymają cały tydzień w lodówce lub chłodnym miejscu (w sieni czy piwnicy). Pamiętaj jednak, aby za wcześnie nie dekorować go lukrem - zrób to dzień przed Wigilią lub tuż przed podaniem ciasta na świątecznym stole. Zobacz przepis na keks z bakaliami.

fot. Jakie ciasta można upiec wcześniej przed świętami: keks/Adobe Stock, nblxer

Makowiec to kolejne ciasto, które spokojnie wytrzyma w chłodnym miejscu kilka dni. Możesz upiec go tydzień przed Wigilią i przechowywać w chłodnym miejscu. Pamiętaj jednak, aby - podobnie jak w przypadku innych ciast - polukrować makowiec dopiero dzień przed Wigilią lub tuż przed podaniem go na stół. Dzięki temu makowiec nie będzie miękki, a lukier będzie cały czas świeży. Zobacz przepisy na makowiec.

fot. Jakie ciasta można upiec wcześniej przed świętami: makowiec/Adobe Stock, pfeifferv

Święta nie mogą obejść się bez sernika. Ten puszysty wypiek idealnie pasuje do kawy, herbaty, a także zimowych trunków. Możesz podawać go z kawałkami czekolady lub kremowym, czekoladowym sosem. Nie jest to jednak ciasto zbyt trwałe, dlatego pieczenie go dużo wcześniej nie będzie dobrym pomysłem. Klasyczny sernik upiecz maksymalnie 3 dni przed Bożym Narodzeniem. Bez problemu przechowasz go w lodówce do świąt. Zobacz przepisy na świąteczne serniki.

fot. Jakie ciasta można upiec wcześniej przed świętami: sernik/Adobe Stock, beats_

Chociaż szarlotka raczej nie należy do klasycznego kanonu świątecznych ciast, wiele z nas serwuje ją na Boże Narodzenie. Podobnie jak w przypadku sernika, można ją zrobić maksymalnie 3 dni przed świętami. Przygotowana niedużo wcześniej, podczas Wigilii i świąt wciąż będzie świeża, odpowiednio miękka i puszysta. Sprawdź przepis na szarlotkę na kruchym cieście.

fot. Jakie ciasta można upiec wcześniej przed świętami: szarlotka/Adobe Stock, mizina

Na podstawie artykułu Weroniki Kwaśniak, opublikowanego pierwotnie 23.11.2021.

