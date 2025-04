Jaki grill wybrać?

Polacy pokochali grillowanie. Nie wyobrażamy już sobie sezonu wiosenno-letniego bez kiełbaski czy karkówki z rusztu. Kochamy spędzać wolny czas i odpoczywać przy grillu, ale czy wiemy jak grillować, by było smacznie i zdrowo?

Grill daje nam wiele możliwości na wyczarowanie niebanalnych, a czasem nawet wykwintnych dań. Oprócz tradycyjnych mięs na ruszcie możemy przyrządzać ryby, warzywa, owoce a nawet ciasta i desery. Pomysłów jest naprawdę wiele, ale żeby móc eksperymentować z grillowaniem potraw, najpierw powinniśmy zapoznać się z kilkoma dość istotnymi kwestiami dotyczącymi grilla i sposobu przyrządzania na nim dań.

Podstawą grillowania jest grill. Istnieją trzy rodzaje grilla: węgłowy (na węgiel drzewny lub brykiet), gazowy (gdzie paliwem jest propan) i elektryczny (używany zazwyczaj w zamkniętych pomieszczeniach).

Grill węglowy

Grill węglowy

To najczęściej spotykany grill, jest najprostszy i najtańszy. Do grillowania na tego typu grillach powinniśmy używać jedynie węgla drzewnego lub brykietu. Brykiet składa się z mielonego węgla drzewnego, z którego wcześniej wyeliminowano szkodliwe substancje. Jako podpałki zawsze używajmy naturalnych, bezzapachowych substancji, spalających się całkowicie.

Najlepszym grillem tego typu będzie grill posiadający pokrywę z regulacją dopływu powietrza. Niektóre potrawy wymagają dłuższego czasu pieczenia i stałej temperatury, bez pokrywy byłoby to znacznie utrudnione. Pokrywa grilla zapobiega także powstawaniu dużych płomieni, a przez to przypalaniu potraw. Specjalne otwory wentylacyjne w pokrywie zapewniają dopływ powietrza od góry i pozwalają na regulację temperatury wewnątrz grilla. Im bardziej otworzymy wentylator tym, temperatura będzie mniejsza, ponieważ gorące powietrze wewnątrz pokrywy unosi się ku górze i ulatnia poprzez system otworów wentylacyjnych. Poza tym dzięki pokrywie można grillować bez względu na pogodę.

Należy zawsze pamiętać o stosowaniu tacek aluminiowych, perforowanych lub żłobionych. Dzięki nim każdy produkt zawierający tłuszcz jest oddzielony od żaru. Jeżeli nie położymy tacki, tłuszcz ściekać będzie bezpośrednio do paleniska i tam palić się, co spowoduje wydzielanie się szkodliwych substancji, które osadzają się na grillowanym mięsie.

Po zakończonym grillowaniu należy dokładnie oczyścić ruszt z pozostałości spalonego tłuszczu i starych potraw, a niedopalony węgiel wyrzucić. Nie powinno się go używać ponownie, gdyż gromadzą się w nim szkodliwe toksyny, które uwolnią się podczas kolejnego rozpalenia.

Grill gazowy

Grill gazowy

Choć u nas są jeszcze mało popularne, to jednak z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na ten rodzaj grilla. To najdroższy grill, ale zdecydowanie najlepszy. Z wyglądu przypominają one grille tradycyjne, wyposażone są jednak zazwyczaj w półkę, umieszczoną miedzy nóżkamii, na której stawiana jest butla gazowa. Grill gazowy jest bardzo łatwy w obsłudze i nie sprawia problemów przy rozpalaniu, wystarczy przekręcić pokrętło i wcisnąć przycisk zapalarki. Szybko osiąga odpowiednią temperaturę grillowania, którą można w każdej chwili regulować, ustawiając wielkość płomienia.

Fot. Agrimpex

Potrawy przyrządzane na grillu gazowym są o wiele zdrowsze, niż na węglowym, gdyż nie zawierają związków powstających w czasie spalania. Grill gazowy bardzo łatwo utrzymać w czystości. Jest bardzo trwały i posłuży wiele lat.

Grill elektryczny

Grill elektryczny

To idealne rozwiązanie dla osób, które lubią grilla i chciałyby go robić również w domu. Niewielkie i poręczne grille elektryczne pozwalają na grillowanie w domowym zaciszu, a także na balkonie, tarasie, czyli wszędzie tam, gdzie istnieje dostęp do energii elektrycznej.

Można wybrać z pokrywą lub bez, a także składany. Zależnie od naszych potrzeb możemy dobrać najbardziej odpowiadający nam model. Z pewnością grill zamknięty, z pokrywą, pozwoli na przygotowywanie potraw podobnych do tych z grilla tradycyjnego.

Grill elektryczny jest z pewnością łatwiejszy w utrzymaiu czystości. Ma jeszcze jedną dużą zaletę - potrawy z tego typu grilla są o wiele zdrowsze, gdyż podczas grillowania nie dochodzi do uwalniania się niebezpiecznych związków chemicznych. Wadą grilla elektrycznego jest konieczność podpięcia go do sieci elektrycznej, co sprawia, że często nie można go używać w plenerze. grill elektryczny jest również droższy w eksploatacji niż grill gazowy i węglowy, ze względu na wysokie ceny energii elektrycznej.