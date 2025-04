Zsiadłe mleko najłatwiej i najszybciej zrobić z mleka niepasteryzowanego. Ten niskokaloryczny, zdrowy napój wzmacnia odporność i dostarcza wielu cennych dla organizmu składników, m.in. wapnia, potasu, bakterii mlekowych i całego mnóstwa witamin.

Jak zrobić zsiadłe mleko z niepasteryzowanego mleka?

Wystarczy odstawić niepasteryzowane mleko w ciepłe miejsce na jeden-dwa dni. Latem wystarczy trzymać je na kuchennym blacie, zimą postawić przy kaloryferze.

Jeśli chcesz przyśpieszyć proces fermentacji, dodaj odrobinę cukru lub łyżkę kwaśnej śmietany albo odrobinę innego zsiadłego mleka i wymieszaj.

Jak zrobić zsiadłe mleka z pasteryzowanego mleka?

Jeśli nie masz dostępu do świeżego mleka prosto od krowy, możesz zsiadłe mleko zrobić z tego pasteryzowanego, ale zajmie to więcej czasu. Pamiętaj, że mleko UHT (najczęściej sprzedawane w kartonach), nie nadaje się do zrobienia zsiadłego mleka.

Mleko pasteryzowane wymieszaj ze śmietaną w proporcji: 1 l mleka na 4 łyżki śmietany. Do garnka przelej mleko i podgrzej je do temperatury 28 stopni Celsjusza.

Zdejmij garnek z ognia i dodaj śmietanę. Całość dokładnie wymieszaj i odstaw w ciepłe miejsce na 24-48 godzin. Dobrze jest nakryć pojemnik bawełnianą ściereczką.

Już po dobie mleko powinno lekko skwaśnieć - zmieni swoją konsystencję i rozwarstwi się na 2 elementy - gęsty skrzep kwasowy i płynną serwatkę.

fot. Adobe Stock

Do czego wykorzystać zsiadłe mleko?

Serwatkę możesz odlać od mleka i wypić. Gęste zsiadłe mleko, które ma konsystencję rzadkiej galaretki, możesz zjeść samodzielnie albo wymieszać z serwatką.

To doskonały, orzeźwiający dodatek do wiosenno-letnich obiadów - młodych ziemniaków i jajka sadzonego albo chłodników. To także idealna baza do owocowych smoothies - świetnie smakuje ze wszystkimi sezonowymi owocami.

