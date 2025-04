Zakwas buraczany jest prosty w wykonaniu, ale wymaga uwagi, koncentracji i cierpliwości. Warto znać kilka sztuczek i wskazówek. Przykładowo: dodatek soli spowalnia fermentację, ale wzbogaca smak. Zakwas z buraków smakuje zupełnie inaczej niż sok, dlatego warto spróbować go przygotować.

Zakwas z buraków, znany również jako kiszonka buraczana, to napój o głębokim, rubinowym kolorze i intensywnym, lekko kwaskowatym smaku. W polskiej kuchni od wieków jest używany jako baza do tradycyjnych potraw, takich jak barszcz czerwony, ale coraz częściej docenia się go również jako zdrowotny eliksir.

Składniki:

2 kilogramy buraków,

1 główka czosnku,

ok. 2,5 l przegotowanej wody,

1 łyżka soli.

Sposób przygotowania:

Ubierz rękawiczki, aby nie pofarbować dłoni burakami. Umyj, ale nie obieraj buraków na zakwas. Pokrój w kostkę. Dodaj główkę czosnku, obraną i przekrojoną na pół. Połóż ją na dnie wyparzonego, czystego i suchego słoika. Całość zalej wodą z solą — powinna być przegotowana i być w temperaturze pokojowej. Przykryj słoik gazą lub zakrętką, ale nie dokręcaj jej. Słoik z zakwasem z buraków pozostaw w ciepłym miejscu, najlepiej w temperaturze pokojowej, max . 25°C. Po około 5-7 dniach zakwas jest gotowy. Im dłużej będzie stał w odosobnieniu, tym nabierze bardziej kwaśnego posmaku. Gdy zakwas z buraków nabierze intensywnej barwy i smaku, można go odlać i przelać do butelki. Wskazówka: pamiętaj, że na fermentację wpływa temperatura pomieszczenia - im jest cieplej, tym zakwas buraczany uzyskasz szybciej, lecz smak będzie lepszy, gdy umieścisz naczynie w chłodniejszym miejscu, a poczekasz dłużej.

fot. Prosty przepis na zakwas z buraków/Adobe Stock, MAXSHOT_PL

Kiszonka z buraków jest pełna witamin, minerałów oraz probiotyków, które wspierają układ pokarmowy i wzmacniają odporność. Zakwas z buraków do picia działa niczym energetyk, bo dodaje energii i skutecznie rozbudza o poranku. Wspomaga odporność. Ma działanie przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowe. To naturalny antybiotyk, zwłaszcza dzięki dodaniu do słoika czosnku.

Dodatkowo proces fermentacji sprawia, że zakwas jest bogaty w probiotyki – pożyteczne bakterie wspomagające zdrowie jelit, poprawiające trawienie i wzmacniające układ odpornościowy.

Zakwas buraczany jest też cennym źródłem witaminy C, witamin z grupy B (w tym kwasu foliowego), potasu, magnezu, żelaza oraz innych mikroelementów, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Dzięki wysokiej zawartości azotanów, które w organizmie przekształcają się w tlenek azotu, zakwas buraczany może pomóc w rozszerzaniu naczyń krwionośnych, co poprawia krążenie krwi i może obniżać ciśnienie tętnicze. Buraki zawierają również betainę, która wspiera funkcje wątroby, pomagając w detoksykacji organizmu i usuwaniu szkodliwych toksyn.

fot. Zakwas z buraków ma szereg zdrowotnych właściwości/Adobe Stock, Kinga

Biały nalot na zakwasie z buraków to zmora wielu amatorów robienia zakwasów. Pleśń na zakwasie pojawia się najczęściej wtedy, gdy nie wszystkie składniki były dokładnie zanurzone w wodzie. Początkowo pojawia się na zakwasie biały nalot - spokojnie możesz go usunąć. Gorzej, jeśli zmieni barwę na niebieską lub zielono-niebieską - wówczas masz do czynienia z pleśnią na zakwasie.

Jest ona zwarta, pojawia się punktowo i świadczy o tym, że proces fermentacji nie zakończył się sukcesem i zakwas buraczany nie nadaje się do spożycia.

Pamiętaj, że pianka na zakwasie buraczanym to nie pleść! Jest niegroźna i sygnalizuje, że proces fermentacji przebiega prawidłowo. Warto ją jednak zebrać i wyrzucić.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.11.2020.

