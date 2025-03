To prawda, że smalec jest kaloryczny i zawiera dużo cholesterolu, dlatego nie może być regularnym składnikiem naszej diety. Niemniej jednak, traktowany jako sporadyczny dodatek do naszego jadłospisu, nie powinien stanowić zagrożenia dla zdrowia. Szczególnie jeśli przygotujesz go samodzielnie! Najlepiej smakuje na świeżym, wiejskim chlebie, lekko posolony, podany z kiszonym ogórkiem. Przekonaj się, jak łatwo zrobić smalec w domu!

Spis treści:

Smalec to prawdziwa klasyka polskiej kuchni, która może stanowić doskonały dodatek do wielu potraw. Własnoręcznie przygotowany smalec jest smaczny, aromatyczny i pełen tradycyjnego smaku.

Składniki:

500 g słoniny wieprzowej (najlepiej z brzucha lub z tłuszczu ze skórą)

2 średnie cebule

3-4 ząbki czosnku

łyżeczka majeranku

łyżeczka soli

pół łyżeczki pieprzu

opcjonalnie: 1-2 liście laurowe, 3-4 ziarna ziela angielskiego

Sposób przygotowania:

Pokrój słoninę na małe kawałki (około 2-3 cm). Im mniejsze kawałki, tym szybciej wytopi się tłuszcz. Cebulę obierz i pokrój w drobną kostkę. Czosnek obierz i posiekaj. W dużym garnku lub patelni rozgrzej słoninę na średnim ogniu. Gotuj przez około 10-15 minut, aż zacznie się topić i wytopi tłuszcz. W międzyczasie mieszaj, aby równomiernie się roztapiała. Kiedy tłuszcz wytopi się w całości, a kawałki słoniny staną się złociste i chrupiące, dodaj do garnka pokrojoną cebulę oraz czosnek, a także majeranek, sól i pieprz. Możesz również dodać liście laurowe i ziele angielskie, aby wzbogacić smak. Całość gotuj na małym ogniu przez kolejne 5-10 minut, aż cebula się zeszkli i nabierze złotego koloru. Przelej smalec przez sitko, aby oddzielić kawałki słoniny i przyprawy, uzyskując czysty tłuszcz. Gotowy smalec przelej do słoików lub miseczek, poczekaj aż ostygnie, a następnie wstaw do lodówki. Smalec najlepiej smakuje świeży, ale może być przechowywany w lodówce przez kilka dni.

fot. Jak zrobić smalec/Adobe Stock, New Africa

Aby mieć pewność, że skwarki w smalcu będą miękkie, musisz pilnować odpowiedniego topienia tłuszczu oraz jego ogólna jakość. Najlepiej sprawdzi się słonina wieprzowa - pilnuj, aby była świeża i niezbyt sucha. Świeży tłuszcz ma więcej wilgoci, dzięki czemu skwarki w nim będą mięciutkie.

Ważne jest też pokrojenie słoniny na naprawdę małe, ale równe kawałki. Dzięki temu będą się topić w jednakowym tempie i w ten sposób unikniesz twardych części. Pamiętaj też, aby użyć garnka z grubym dnem i zawsze na bardzo małym ogniu. Zbyt wysoka temperatura może sprawić, że skwarki staną się chrupiące i twarde. Dodaj też odrobinę wody na początku procesu (około 2-3 łyżki), aby zapobiec przypalaniu.

Nie zapominaj o częstym mieszaniu - dzięki temu skwarki będą równomiernie podgrzewane. Pod koniec możesz dodać do smalcu odrobinę mleka (ok. 2-3 łyżki).

Smalec z dodatkiem mięsa jest bardziej treściwy i aromatyczny. Można go przygotować, dodając kawałki wieprzowiny, np. boczku lub karkówki, a także kawałek tłustej kiełbasy.

Składniki:

kilogram słoniny lub boczku,

200-300 g surowego mięsa,

sól i pieprz,

pół łyżeczki majeranku.

Sposób przygotowania:

Słoninę pokrój w kostkę i zacznij topić w garnku na małym ogniu. Mięso pokrój na drobne kawałki. Gdy tłuszcz ze słoniny zacznie się wytapiać, dodaj mięso do garnka. Top wszystko na małym ogniu, często mieszając. Mięso powinno się podsmażyć i mocno zarumienić. Na koniec dodaj przyprawy i ponownie dokładnie wymieszaj. Podgrzewaj jeszcze ok. 5 minut na bardzo małym ogniu, cały czas mieszając. Gotowy smalec przelej do słoików i pozostaw do ostygnięcia.

Zamiast wielu dodatków i składników, możesz postawić też na smalec z samą cebulką. Idealnie sprawdzi się jako dodatek do chrupiącego pieczywa.

Składniki:

kilogram słoniny lub boczku,

2 średnie cebule,

sól i pieprz,

pół łyżeczki majeranku.

Sposób przygotowania:

Pokrój słoninę w drobną kostkę i zacznij powoli wytapiać tłuszcz na małym ogniu. Cebulę obierz i drobno posiekaj w kostkę. Gdy tłuszcz zacznie się wytapiać, dodaj cebulę do garnka. Uważaj, aby tłuszcz nie był zbyt gorący - cebula może się wtedy przypalić i dodać goryczki. Smaż na małym ogniu, często mieszając, aż cebula stanie się miękka i lekko złocista. Dopraw smalec solą, pieprzem i majerankiem według uznania. Gotowy smalec przelej do słoików i pozostaw bez zamknięcia do ostygnięcia.

Dodanie jabłka nie tylko osładza lekko smalec, ale także nadaje mu wyjątkowego, staropolskiego charakteru. Zamiast jabłek możesz także wykorzystać świeże śliwki. Niektórzy dodają do smalcu także rodzynki.

Składniki:

kilogram słoniny lub boczku,

duże jabłko (najlepiej lekko kwaśne, np. antonówka lub szara reneta),

cebula (opcjonalnie),

sól i pieprz,

pół łyżeczki majeranku.

Sposób przygotowania:

Pokrój słoninę w drobną kostkę i zacznij topić w garnku na małym ogniu. Często mieszaj, aby tłuszcz równomiernie się wytapiał, a skwarki nie przywierały do dna. Obierz jabłko i usuń gniazdo nasienne. Pokrój owoc w drobną kostkę. Gdy tłuszcz w garnku będzie już w dużej części wytopiony, dodaj jabłko. Jeśli używasz, na tym etapie możesz dodać drobno posiekaną cebulę. Podsmażaj razem z jabłkiem, aż stanie się miękka i lekko złocista. Na końcu dopraw smalec solą, pieprzem i majerankiem. Możesz dodać też inne przyprawy, takie jak tymianek lub cząber - doskonale komponują się one z kwaśnym jabłkiem. Przelej gorący smalec do wyparzonych słoików. Pozostaw do ostygnięcia w temperaturze pokojowej, a następnie przechowuj w lodówce.

Domowy smalec to prawdziwa uczta dla podniebienia, a dodanie kilku smakowitych składników może uczynić go jeszcze bardziej aromatycznym i wyjątkowym. Wykorzystaj np. owoce, takie jak jabłka czy śliwki. Pokrój je w kostkę i przesmaż je na 2-3 łyżkach wytopionego smalcu, a następnie dodaj do całości i schłodź.

Świetnym dodatkiem będzie także wędzony boczek lub kiełbasa, które podsmażysz na niewielkiej ilości oleju. Możesz dodać do smalcu całość lub tylko wytopiony podczas smażenia tłuszcz.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 29.01.2015.

