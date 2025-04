Przygotowanie naleśników pozornie wydaje się być proste. Tak naprawdę jednak często zdarzają się nam problemy ze stworzeniem ciasta o odpowiedniej konsystencji lub ze smażeniem. Naleśniki przywierają do patelni, a masa jest zbyt rzadka lub przeciwnie - za gęsta. Często gotowe naleśniki nie są elastyczne i można je złamać jak tortillę. Z tym przepisem na pewno każdy naleśnik się uda, nawet ten pierwszy!

Naleśniki możesz przygotować na słodko i słono. Ciasto może być uniwersalne lub wzbogacone dodatkami, np. cukrem wanilinowym lub suszonymi ziołami. Prostą przekąską na słono będą np. naleśniki z szynką i serem. Zobacz, jak zrobić najlepsze ciasto.

Składniki:

szklanka mąki,

3/4 szklanki mleka,

1/4 szklanki wody gazowanej,

2 jajka,

1-2 łyżeczki cukru,

szczypta soli,

2 łyżki oleju lub roztopionego masła.

Sposób przygotowania:

Do miski wbij jajka. Na początku lekko roztrzep je trzepaczką. Dodaj cukier oraz sól. Ilość cukru zależy od tego, czy naleśniki będziesz serwować w wersji na słodko, czy jako danie wytrawne. Dodaj mleko cienką strużką, a następnie partiami dodawaj mąkę. Cały czas mieszaj trzepaczką lub mikserem - ciasto nie może mieć grudek. Mąkę możesz także przesiać, wówczas ciasto będzie bardziej puszyste. Wlej wodę gazowaną. Dzięki niej naleśniki będą puszyste. Dodaj olej lub roztopione masło. Dzięki temu składnikowi będziesz mogła smażyć naleśniki na suchej patelni. Gładko wymieszane ciasto odstaw na 20-30 minut. Umieść je pod przykryciem w lodówce. Po tym czasie usmaż naleśniki.

Jeśli chcesz, aby naleśniki były jeszcze bardziej puszyste, do masy możesz dodać więcej jajek (np. w formie ubitej piany), 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia albo sody oczyszczonej. To idealna opcja, gdy chcesz przyrządzić potem krokiety lub tort naleśnikowy.

fot. Jak zrobić naleśniki/Adobe Stock, lokisurina

Smażenie naleśników jest równie ważne, co sposób ich smażenia. Jednorazowo na patelni nie powinno być za dużo ciasta - musi ono jedynie cienko pokryć patelnię, a ona sama powinna być bardzo dobrze rozgrzana.

Jeśli masz bardzo dobrą patelnię, do której nic nie przywiera, możesz smażyć naleśniki bez dodatku tłuszczu, jednak dobrym pomysłem jest posmarowanie cienko powierzchni olejem przy pomocy silikonowego pędzelka albo nasączonego ręcznika papierowego.

Rób to co 2-3 naleśniki, aby patelnia stale była jedynie lekko tłusta. Nie wylewaj oleju bezpośrednio z butelki - będzie go za dużo i naleśniki zrobią się jak produkty z głębokiego tłuszczu. Nie będą wówczas elastyczne, a gumowe i mniej smaczne.

Jako dodatki do naleśników na słono najlepiej sprawdzają się różnego rodzaju dżemy, serki homogenizowane, a także ser twarogowy wymieszany z cukrem pudrem i odrobiną jogurtu naturalnego. Możesz wykorzystać też serek mascarpone, ale naleśniki muszą być do tego chłodne - inaczej serek się roztopi.

Dodaj także ulubione owoce oraz bakalie, aby stworzyć pyszny, pełnowartościowy deser. Jeśli planujesz przygotować naleśniki na słono, masz również pełną dowolność.

Wykorzystaj szpinak i ser feta, pieczarki i kurczaka lub farsz do burrito. Naleśniki na słono świetnie smakują także z dodatkiem startego, lekko roztopionego sera. Możesz je także zapiec w piekarniku.

fot. Jak zrobić naleśniki/Adobe Stock, Elenglush

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 03.12.2014.

