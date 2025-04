Zobacz także: Kochane pierogi

Reklama

Aby zrobić rwaki, potrzebne będą ugotowane, ubite ziemniaki, mąka pszenna, 1-2 jajka, sól, pieprz.

Do puree ziemniaczanego dodajemy jaja, szczyptę soli i pieprzu oraz tyle mąki, by powstało łatwo formujące się, dość sprężyste ciasto. Dokładnie je zagniatamy.

Następnie odrywamy od kuli małe kawałki i formujemy ja w dłoniach w kluski o kształcie wrzecion. Wrzucamy do gotującej, osolonej wody. Wyjmujemy, gdy wypłyną (najlepiej sprawdzić jedną kluską czy jest gotowa, a następnie wyjmować pozostałe).

Podajemy polane topionym masłem.

Reklama

Zobacz także: Pierogu nie pękaj