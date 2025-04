Jak zrobić majonez domowy? Tradycyjny przepis

Przepis na to, jak zrobić majonez domowy, opiera się na jajkach, oleju soli, pieprzu. Warto włożyć składniki do wysokiego słoika. By majonez wyszedł gładki, użyj blendera. Domowy majonez wegetariański wykonasz z aquafaby (wody po ciecierzycy).