Przygotowanie domowego lukru jest bardzo łatwe! Oczywiście, możesz również kupić gotowy - warto jednak przyrządzić swój własny. Lukier przydaje się nie tylko do bożonarodzeniowych wypieków, np. świątecznych pierników! Jest niezastąpiony również do wielkanocnych ciast, a także do innych pyszności, które przygotowujemy przez cały rok.

Kasia Bukowska pokazuje, jak zrobić lukier. W najbardziej podstawowej wersji potrzebny jest wyłącznie cukier puder i woda! W filmiku znajdziesz także pomysły na inne rodzaje lukru, np. cynamonowy. Zobacz sama!



