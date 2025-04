Kurka, zwana także pieprznikiem jadalnym, to gatunek grzybów z rodziny pieprznikowatych, występujący w większości polskich lasów. Co ciekawe, podejmowane dotychczas próby uprawy tych grzybów zakończyły się fiaskiem.

Są cenionym towarem (także eksportowym) w całej Unii Europejskiej. Zawdzięczają to wyjątkowemu smakowi, aromatowi, a także odpowiedniej twardości i chrupkości. Do przygotowywania potraw najlepiej używać młodych i zdrowych owocników.

Kurki w kuchni

Kurki można przyrządzać na wiele sposobów. Można je smażyć, dusić, marynować, a nawet suszyć. Stanowią także dodatek (albo podstawę) wielu kremów i sosów. Szczególnie ciekawym połączeniem są kurki z serkiem mascarpone.

Zupa-krem inaczej niż zwykle

Składniki, których będziemy potrzebować to jedynie bulion ( w zależności od upodobań –mięsny lub warzywny, ale najlepiej przygotowany samodzielnie), trochę masła, cebulka, śmietana, przyprawy (sól, pieprz, inne) i oczywiście nasze grzybki.

Przygotowując bulion warto dodać suszoną włoszczyznę, która zawsze nadaje intensywniejszego aromatu.

Na masełku podsmażamy drobno posiekaną cebulkę i dodajemy do niej nasze kurki. Chwilę dusimy, aż do momentu kiedy puszczą sok. Doprawiamy solą i pieprzem.

Doprowadzamy do wrzenia przygotowany wcześniej bulion i dodajemy do niego podsmażone grzybki, z tym że kilka warto zostawić. Gotujemy na małym ogniu przez 10 minut, po czym pozostawiamy do przestygnięcia.

Całość blendujemy na gładko, dodajemy śmietanę i ponownie zagotowujemy. Doprawiamy według uznania (liczymy na waszą inwencję).

Podajemy na ciepło lub zimno, samodzielnie lub z dodatkiem grzanek.

Zupkę można udekorować także pozostawionymi (koniecznie podsmażonymi wcześniej) całymi kurkami.

