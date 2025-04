Wędzenie kiełbasy to wcale nie taka trudna sztuka. Jeśli masz dobrą wędzarnię (profesjonalną czy domową), to już połowa sukcesu, ale musisz także wiedzieć, jak przygotować mięso. Najważniejsze są odpowiednie przyprawy, ale także właściwa proporcja wody oraz soli. Zobacz, jak zrobić kiełbasę do wędzenia.

Kiełbasę do wędzenia możesz zrobić z różnych gatunków mięsa. Najlepiej do tego sprawdzi się wieprzowina, baranina, wołowina, a także mięso z indyka. Możesz także łączyć kilka gatunków mięs, zarówno chudych, jak i tłustych. Nawet dobrze jest uwzględnić różne rodzaje, a także wykorzystać takie dodatki, jak boczek czy słonina.

Odpowiednią proporcję mięs dopasowuje się do indywidualnych preferencji, często metodą prób i błędów.

Podstawą dobrze przygotowanej do wędzenia kiełbasy jest odpowiednie zmielenie mięsa, przyprawienie go, a następnie wybranie odpowiedniej metody wędzenia. Chude mięsa najczęściej mieli się na mniejszych większych, a tłuste - na mniejszych oczkach.

Przed wyrabianiem mięso musisz dobrze doprawić oraz dodać wodę. Gotowa masa na kiełbasę ma być plastyczna i mocno klejąca.

Ile czasu powinno się wędzić kiełbasę?

Gotową kiełbasę najczęściej wędzi się około 3 godzin. Optymalna temperatura to ok. 55-60 stopni. Jeśli kiełbasy wędzą się, powieszone na hakach, wówczas nie trzeba już nic przy nich robić. Mięso, które wędzi się na półkach, w połowie czadu trzeba obrócić na drugą stronę.

Czy trzeba peklować mięso na kiełbasę?

Peklowanie mięsa na kiełbasę to zabieg, który pozwala zachować świeżość i w naturalny sposób konserwuje. Dzięki temu nie istnieje ryzyko zakażenia się groźnymi patogenami, takimi jak jad kiełbasiany czy salmonella. Na kilogram mięsa używa się ok. 20 g peklosoli.

Oprócz peklowania warto dodać do mięsa odrobinę cukru, który również konserwuje i wydobywa smak, ale także tworzy w mięsie kwaśne środowisko, które nie stanowi dobrych warunków dla większości bakterii gnilnych.

fot. Jak zrobić dobrą wędzoną kiełbasę/Adobe Stock, JacZia

Kiedy dodajemy czosnek do kiełbasy?

Czosnek do mięsa należy dodać tuż przed przepuszczeniem go przez nadziewarkę. Powinien być on bardzo dobrze przeciśnięty przez praskę albo drobno posiekany.

Ile czasu trzeba parzyć kiełbasę po wędzeniu?

Po uwędzeniu dobrze jest gotową kiełbasę dodatkowo sparzyć, aby zamknąć smak i aromat, a dodatkowo pozbyć się ewentualnych drobnoustrojów. Wlej do dużego garnka wodę i podgrzewaj, aż osiągnie temperaturę 70 stopni.

Następnie włóż uwędzoną kiełbasę i parz ok. 20 minut, cały czas utrzymując temperaturę.

Ile wody na kilogram kiełbasy?

Mięso na kiełbasę musisz połączyć z wodą, aby było kleiste i plastyczne. Na każdy kilogram użyj ok. 150 ml wody. W ten sposób gotowa masa nie tylko gładko przejdzie przez nadziewarkę, ale po uwędzeniu kiełbasa nie będzie nadmiernie krucha.

Podczas przygotowywania mięsa do wędzenia bardzo ważne jest odpowiednie przyprawienie go. Dzięki temu uwędzona kiełbasa będzie miała intensywny smak i aromat. Najczęściej wykorzystuje się sól, czosnek oraz majeranek.

Ile czosnku na 5 kg kiełbasy?



Czosnek może być świeżo przeciśnięty przez praskę albo granulowany. Na każde kilogram mięsa przypada ok. 2 g czosnku, a więc na 5 kg będzie to 10 g.

Ile majeranku na kilogram kiełbasy?



Majeranek dodaje kiełbasie charakterystycznego aromatu. Podobnie jak w przypadku czosnku, na kilogram masy potrzebne będą 2 gramy majeranku.

fot. Jak zrobić kiełbasę do wędzenia/Adobe Stock, Voyagerix

