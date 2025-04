Kefir to fermentowany napój mleczny, który swój smak i charakterystyczny aromat zawdzięcza kompozycji bakterii kwasu mlekowego, paciorkowców i drożdży. To one rozkładają mleczny cukier (laktozę) i sprawiają, że jest łatwiej przyswajalna. Wytwarzają też kwas mlekowy, dwutlenek węgla i nieco alkoholu etylowego, które zakwaszają i delikatnie spieniają mleko, czyniąc je wyjątkowo orzeźwiającym i zdrowym. Jak zrobić pyszny, domowy kefir? Dlaczego warto go pić?

Właściwości kefiru - bezcenny dla zdrowia i urody

Kefir pomaga dbać o szczupłą sylwetkę - poprawia przemianę materii, ma mało kalorii (ok. 45 kcal w 100 ml) i niski indeks glikemiczny (IG = 36, zapobiega atakom wilczego głodu). Można też z niego robić np. kompresy na poparzoną słońcem skórę, dodawać go do maseczek kosmetycznych (oczyści cerę i poprawi jej koloryt).

Wartość odżywcza kefiru jest podobna jak mleka, jednak znajdujące się w nim białko, tłuszcz, laktoza i sole mineralne są lepiej wchłaniane. Mogą go pić osoby z nietolerancją laktozy. Kefir zapobiega zaparciom, ułatwia oczyszczanie organizmu z toksyn i zwiększa odporność.

Jak zrobić kefir?

Wystarczy kupić kubeczek kefiru i wlać do 2 l świeżego, pasteryzowanego mleka. Trzeba je ocieplić do ok. 20°C, przelać do słoja, wymieszać, przykryć gazą i pozostawić na dobę w temperaturze pokojowej. Po tym czasie bakterie i drożdże z kefiru namnożą się w całym mleku nadając mu swoisty smak i konsystencję.

Właściwości kefiru zależą od jego dojrzałości – młody, jednodniowy, lekko kwaśny, usprawnia pracę jelit, dwudniowy ma najlepsze właściwości odżywcze, a trzydniowy zawiera sporo kwasu mlekowego i alkoholu (potrafi hamować biegunki).

Napój przez pierwsze trzy dni (gdy dojrzewa) powinien być przechowywany w temperaturze ok. 13°C np. w spiżarni. Potem – zamknięty w słoiku – można trzymać w lodówce do ok. 2 tygodni.

Na podstawie artykułu Renaty Materlińskiej z "Poradnika domowego"

