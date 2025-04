Rada 1

Zanim kupisz kapustę kiszoną, spróbuj jak smakuje (staraj się wybierać taką, która nie jest zbyt kwaśna).

Rada 2

Jeśli trafiła ci się kwaśna kapusta kiszona, odciśnij ją dokładnie z soku, podgotuj przez jakieś 20 minut, a potem zmień wodę (odlej ją z garnka). Wody lej tylko tyle, by przykryć wierzch kapusty.

Rada 3

Na kilogram kapusty wystarczy 3 dkg grzybów. Włóż je dopiero do „drugiej wody”. Najpierw w całości, a gdy będą miękkie – wyjmij, pokrój na paski i wrzuć z powrotem do garnka z kapustą.

Rada 4

To co sprawi, że twoja kapusta z grzybami będzie miała delikatniejszy smak to… zasmażka.

Na dużej ilości masła ( 1/3 kostki) podsmaż jedną, dużą cebulę, a następnie dodaj łyżkę mąki. Mieszając masło, dolewaj powoli wodę spod gotującej się kapusty. Uważaj, by nie zrobiły się grudy. Jeśli się zrobią, spróbuj je rozbić trzepaczką lub po prostu twisterem/blenderem.

Rada 5

Dodaj zasmażkę do kapusty (gdy zmięknie), posól i zagotuj.