Jak zrobić jogurt naturalny? 2 sposoby na domowy jogurt naturalny

Domowy jogurt naturalny jest gęsty i ma lekko kwaskowaty smak (bez cukru), można przechowywać go w lodówce do 4 - 5 dni. Jogurt naturalny możesz zrobić, dodając do ciepłego mleka kultury bakterii lub trochę gotowego jogurtu.