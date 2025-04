Jak przygotować sos idealny? Pomoże nam Esencja do sosów Knorr. Wystarczy połączyć ją z ciepłą wodą i całość doprowadzić do wrzenia, by stworzyć gęsty, gładki, doskonale smakujący sos. Jeśli mamy więcej czasu i lubimy eksperymentować, możemy Esencję połączyć z sokami lub tłuszczem z mięsa, a na koniec dodać do sosu ulubione dodatki. Dzięki temu dodatkowo podbijemy jego smak!

Jak zrobić idealny sos?

Wymarzony sos otrzymamy, jeśli będziemy pamiętali o kilku prostych zasadach:

Esencję do sosów Knorr należy dodać do ciepłej wody ( nigdy nie do gorącej). Dopiero po dokładnym wymieszaniu należy doprowadzić mieszankę do wrzenia, gotując przez jedną minutę.

nigdy nie do gorącej). Dopiero po dokładnym wymieszaniu należy doprowadzić mieszankę do wrzenia, gotując przez jedną minutę. Do przygotowania sosu, zamiast wody, można użyć tłuszczu oraz soków mięsnych pochodzącego ze smażenia czy pieczenia mięsa. Wówczas uzyskamy sos o głębszym mięsnym smaku.

pochodzącego ze smażenia czy pieczenia mięsa. Wówczas uzyskamy sos o głębszym mięsnym smaku. Osoby lubiące kulinarne eksperymenty mogą wzbogacić smak sosu o swoje ulubione dodatki: zioła (np. rozmaryn, tymianek), przyprawy (np. chili, imbir, goździki), warzywa lub inne jak musztarda czy chrzan.

Esencje występują w 5 wariantach smakowych:

Do sosu pieczeniowego ciemnego, Do sosu pieczeniowego jasnego, Do sosu pieczarkowego, Do sosu cebulowego, Do potrawki z kurczaka.

Zostały przygotowane na bazie bulionów w połączeniu z najlepszymi suszonymi ziołami i przyprawami, mi.in., w zależności od wariantu, z papryką, pieprzem, tymiankiem czy rozmarynem.

Esencja do sosu pieczeniowego ciemnego stanowi idealny dodatek do dań pieczonych i smażonych z wołowiny oraz karkówki. Cechuje się nie tylko doskonałym smakiem, ale również głęboką bursztynową barwą.

Esencja do sosu cebulowego swój niepowtarzalny smak zawdzięcza m.in. ekstraktowi z czerwonego wina. Tak przygotowany sos będzie doskonale pasował do karkówki lub wołowiny.

Esencja do sosu pieczeniowego jasnego posłuży do przygotowania smacznego, gęstego sosu, który najlepiej dopełni dania smażone i pieczone z kurczaka lub cielęciny. Miło zaskoczy dodatkiem pachnącego rozmarynu.

Esencja do sosu pieczarkowego pozwoli przygotować sos pieczarkowy, który doskonale podkreśli smak pieczonego kurczaka lub kotletów mielonych.

Esencja do potrawki z kurczaka pozwoli szybko i łatwo przygotować gęsty sos o wyjątkowym, głębokim smaku i aromacie. Kurczak podany w aksamitnym sosie będzie smakował doskonale.

Bazy pod trzy najpopularniejsze sosy, czyli pieczeniowy ciemny, pieczeniowy jasny oraz pieczarkowy dostępne są w mniejszych (2 kubeczki) i większych (4 kubeczki) opakowaniach.

