Jeśli myślisz, że nie ma osoby, która nie potrafiłaby zrobić lukru, to jesteś w dużym błędzie. Gdy zbliża się tłusty czwartek, przepis na lukier okazuje się być równie pożądany jak przepisy na pączki czy faworki. A jeśli ty także nie wiesz jeszcze jak się robi lukier do dekorowania pączków – podajemy ilustrowany przepis na idealny lukier. Idealny lukier to taki, który nie zastyga zbyt szybko, dzięki czemu zdążysz polukrować całą partię pączków.

Krok 1: Przygotuj cukier, cytrynę i wodę

Do przygotowania lukru będzie ci potrzebny cukier puder, odrobina ciepłej / gorącej wody i trochę soku z cytryny.

Dokładnych proporcji nie podajemy, ponieważ za chwilę przekonasz się, że w zależności od tego, jaką lukier ma konsystencję, należy dodać odpowiednio wody – dla rozrzedzenia, lub cukru – dla zagęszczenia.

Krok 2: Wsyp cukier do miseczki, dodaj wody

Do mieszania możesz użyć trzepaczki albo miksera, ale naszym zdaniem to zbędne – równie szybko i dokładnie wymieszasz składniki łyżką.

Krok 3: Dodaj odrobinę soku z cytryny

Swój lukier do dekoracji możesz dodatkowo wzbogacić smakiem aromatu do ciasta - wystarczy kilka kropelek olejku, np. waniliowego lub migdałowego by uzyskać ciekawy smak.

Krok 4: Mieszaj tak długo, aż będzie miał jednolitą konsystencję

Jeśli lukier posłuży do dekorowania pączków może mieć rzadszą konsystencję niż ten, którym udekorowalibyśmy np. pierniczki. W rzadkim lukrze łatwiej zanurzyć pączka, a lukier spływający po bokach to przecież cała ozdoba pączka.

Krok 5: Dekoruj pączki lukrem

Do dekorowania pączków możesz użyć pędzla – taki sposób dobrze sprawdza się w przypadku dekorowania ciast, których ozdobienie wymaga precyzji. Dokładnie polukrowany pączek możesz następnie posypać lub obtoczyć w dowolnej posypce.

Lukier do pączków możesz także pokolorować. Zobacz jak zabarwić lukier domowymi sposobami.

W poszukiwaniu przepisu na lukier do dekoracji zapewne spotkasz takie, których bazę stanowi białko jaja. Jest to zasadne w przypadku dekoracji tortów - wówczas zależy nam na grubszej warstwie polewy. Do przygotowania lukru do dekoracji pączków białko nie jest potrzebne.

