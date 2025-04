Flaczki z kani przekonają swym smakiem fanów tradycyjnych flaków. Wystarczy oczyścić grzyby, pokroić w paseczki i udusić do miękkości.

Reklama

Jak zrobić pyszne flaczki z kani



Składniki:

6-7 kani (mogą być mniejsze i większe),

porcja z kurczaka (2 udka, 3 skrzydełka lub pierś), ewentualnie drobiowa kostka rosołowa,

3 średniej wielkości cebule,

2 duże marchewki,

1 pietruszka,

kawałek selera i pora,

olej,

masło,

sól, pieprz, majeranek.

Sposób przygotowa​nia:

Kanie oczyść, nóżki odetnij i wyrzuć. Kapelusze pokrój w cienkie paseczki, cebulę w drobną kostkę. Smaż na rozgrzanym oleju do miękkości, lekko posól. Z kurczaka i warzyw przyrządź bulion (ewentualnie zamiast mięsa możesz wykorzystać kostkę rosołową), dodaj sól i pieprz. Z bulionu wyjmij mięso z kurczaka i warzywa, rozdrobnij, wrzuć z powrotem do garnka. Do rosołu dodaj kanie z cebulą, majeranek, gotuj 5-10 min na wolnym ogniu. Flaki z kani możesz zagęścić zasmażką. Podaj razem z bułką.

Z jakich grzybów można zrobić flaczki

Konsystencję flaków można w łatwy sposób uzyskać poprzez użycie odpowiednich odmian grzybów, które jednocześnie są sprężyste i delikatne. Najlepiej sprawdzą się:

maślaki,

boczniaki (z których zrobisz też wegańskiego kotleta schabowego),

koźlaki,

podgrzybki.

Jak zrobić gulasz z grzybów

Wersja nieco bardziej intensywna niż flaczki z kani, to aromatyczny gulasz. To propozycja obiadowa zastępująca klasyczny rosół czy flaki. Przygotuj ok. 350-400 g grzybów.

Składniki:

maślaki,

podgrzybki,

borowiki,

kurki,

3 marchewki,

2 średnie cebule,

3 szklanki bulionu warzywnego,

szczypta soli,

szczypta pieprzu.

Sposób przygotowania:

Grzyby dokładnie oczyść za pomocą miotełki i i opłucz pod bieżącą wodą. Nie pozostawiaj w wodzie do namoknięcia. Pokrój cebulę w kosteczkę i zetrzyj marchewkę na tarce o drobnych oczkach. Przełóż pokrojone grzyby, warzywa i zalej bulionem warzywnym. Dopraw solą i pieprzem. Duś przez około 30 minut do miękkości. Podawaj z grzankami czosnkowymi lub ziemniakami. Taka intensywna potrawka grzybowa to doskonałe danie jednogarnkowe na chłodniejsze dni.

Artykuł pierwotnie opublikowany 26.07.2011.

Reklama

Polecamy również:

Oryginalne dania z grzybów Grzyby w kuchniach świata