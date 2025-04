Skwarki przydają się np. do pierogów, kapusty, jako dodatek do żurku (wtedy trzeba je dodawać tuż przed podaniem, bezpośrednio na talerz, inaczej zrobią się gumowate), a nawet do zielonej sałaty z jajkiem na twardo. Skwarki można przygotować ze słoniny, ale także z tłustego boczku.

Reklama

Przepis na chrupiące skwarki

Jak zrobić skwarki? Wystarczy słoninę lub boczek pokroić w dużą kostkę i wrzucić na patelnię. Nie trzeba wylewać dodatkowo żadnego tłuszczu, ponieważ tłuszcz ze słoniny czy boczku szybko się wytopi.

Aby skwarki były chrupiące - nie mieszaj ich. To bardzo ważne, ponieważ podczas mieszania uwalnia się woda i skwarki będą gumowate. Gdy tłuszcz już się znacząco wytopi, wystarczy nieco potrząsnąć patelnią, a skwarki zmienią układ i zaczną się rumienić z innej strony.

Skwarki trzeba smażyć na średnim ogniu - duży przypala, mały nie utrzymuje wysokiej temperatury. Im dłużej wytapiasz tłuszcz, tym skwarki robią się mniejsze, bardziej złociste i chrupkie. To wcale nie jest ich wadą - obsmażone z zewnątrz, zaś w środku mięciutkie, też są pyszne. Skwarki z boczku wymagają krótszego czasu obróbki, żeby mięso w nich zawarte się nie przypaliło.

Pamiętaj! Tłuszcz wytopiony ze skwarków jest bardzo gorący. Jeśli chcesz go wylać, poczekaj aż zrobi się przynajmniej letni, inaczej odpływ w zlewie i rury mogą ucierpieć. Skwarki wybieraj z patelni łyżką cedzakową, chyba że zależy ci na zachowaniu płynnego tłuszczu na tzw. okrasę - np. do polania pierogów.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 04.07.2010

Reklama

Skwarki z pewnością przydadzą się do tych przepisów: