Czosnek niedźwiedzi można zakonserwować na zimę, by przedłużyć sezon na tę niezwykłą roślinę. Najwięcej cennych właściwości czosnku niedźwiedziego zachowuje się, gdy go zamrozisz i to właśnie moja ulubiona metoda na przechowywanie obfitych zbiorów „cebuli czarownic”. Poznaj sprawdzone sposoby na konserwowanie czosnku niedźwiedziego.

Świeży czosnek niedźwiedzi jest bogaty w różnorodne składniki odżywcze i najsmaczniejszy na świeżo, po zebraniu. Żeby zachować go na zimę, musisz jednak poddać go konserwacji. Najpopularniejsze sposoby na zakonserwowanie czosnku niedźwiedziego to jego wysuszenie, zamrożenie i przechowywanie w słoiku, np. w formie pesto z czosnku niedźwiedziego.

Do konserwowania czosnku niedźwiedziego zawsze wykorzystuję metodę 3-2-1. Dzielę zebrany czosnek niedźwiedzi na 6 części:

trzy części przeznaczam na mrożenie;

dwie części przechowuję w formie pesto w słoiku (po odpowiednim zakonserwowaniu) lub mrożonego pesto;

jedną część liści czosnku suszę.

Dzięki takiemu podziałowi mogę wykorzystać czosnek niedźwiedzi do różnych potraw. Mrożony czosnek dodaję do makaronów, dań jednogarnkowych i dań na ciepło, przy pomocy pesto niedźwiedziego podkręcam smak sosów lub smaruję nim tosty, a suszony czosnek niedźwiedzi wykorzystuję do kanapek, twarożku i jako posypka do zup.

fot. Przechowywanie czosnku niedźwiedziego/ Adobe Stock, Elena Schweitzer

Mrożenie czosnku niedźwiedziego

Mrożenie czosnku niedźwiedziego to moja ulubiona metoda na zachowanie cennych właściwości tej rośliny na zimę. Dzięki mrożeniu w czosnku niedźwiedzim zachowuje się najwięcej składników odżywczych. Mrożenie czosnku niedźwiedziego możesz przeprowadzić na różne sposoby:

zamrozić poszatkowane świeże liście , np. w woreczku strunowym;

, np. w woreczku strunowym; zmiksować liście czosnku, a powstałą masę przelać do foremek na lód i zamrozić;

i zamrozić; drobno poszatkowane liście przełożyć do foremek na lód, a następnie zalać oliwą z oliwek i zamrozić.

Niektórzy praktykują też mrożenie blanszowanych liści czosnku niedźwiedziego, ale ta metoda powoduje zniszczenie części właściwości odżywczych i osłabienie smaku świeżego czosnku niedźwiedziego.

fot. Konserwowanie, mrożenie czosnku niedźwiedziego/ Adobe Stock, Elena Schwitzer

Przechowywanie czosnku niedźwiedziego w formie pesto

Drugą opcją zakonserwowania obfitych zbiorów czosnku niedźwiedziego, jest zrobienie z niego pesto. Pesto ze świeżego czosnku niedźwiedziego nie powinno za długo stać w lodówce ze względu na możliwość obecności i rozwoju bakterii jadu kiełbasianego.

Pesto z czosnku niedźwiedziego można zachować w słoiku np. po pasteryzacji w piekarniku lub wekowaniu. Miej świadomość, że w wyniku działania wysokiej temperatury osłabia się jednak jego smak.

Innym sposobem konserwacji pesto z czosnku niedźwiedziego jest jego zamrożenie w małych porcjach, np. w foremkach do lodu. To bardzo praktyczna metoda na upewnienie się, że pesto jest zakonserwowane. W tej formie można przetrzymywać je w zamrażarce nawet przez rok.

fot. Czosnek niedźwiedzi na zimę w słoikach/ Adobe Stock, Madeleine Steinbach

Suszenie czosnku niedźwiedziego

Suszenie czosnku niedźwiedziego to kolejna z dobrych metod na jego zakonserwowanie na zimę. Suszony czosnek niedźwiedzi ma łagodniejszy smak, ale intensywny zapach.

Wysusz czosnek niedźwiedzi rozkładając liście na przewiewnej, płaskiej powierzchni (np. blaszce do pieczenia). By przyspieszyć proces umieść blaszkę w ciepłym miejscu np. na kaloryferze.

Możesz też zebrać liście w pęczek i zawiesić go w ciemnym miejscu, a się ususzy. Możliwe jest też suszenie czosnku niedźwiedziego w specjalnej maszynce do suszenia, tak jak suszy się grzyby lub robi domowe suszone pomidory.

Po wysuszeniu liście czosnku niedźwiedziego staną się kruche. Możesz zetrzeć je w dłoniach i przechowywać w zamkniętym słoiku nawet ponad rok.

Przeczytaj: jak suszyć czosnek niedźwiedzi i zwykły?

Konserwowanie czosnku niedźwiedziego nie ogranicza się do jego zamrożenia, czy wysuszenia. Doskonale sprawdza się on też w różnych przetworach, które można zrobić na zimę lub późne lato. Oto kilka sposobów na przetwory z czosnku niedźwiedziego, które są formą konserwacji jego właściwości prozdrowotnych i kulinarnych.

Aromatyzowana oliwa z czosnkiem niedźwiedzim: zalej wyczyszczony i posiekany czosnek niedźwiedzi oliwą. Przypilnuj, by liście nie wystawały ponad powierzchnię oliwy, a czosnek się zakonserwuje. Oliwę możesz przechowywać w lodówce.

zalej wyczyszczony i posiekany czosnek niedźwiedzi oliwą. Przypilnuj, by liście nie wystawały ponad powierzchnię oliwy, a czosnek się zakonserwuje. Oliwę możesz przechowywać w lodówce. Nalewka z czosnku niedźwiedziego: czyste liście czosnku ubij i zalej mocnym alkoholem (>38%). Liście muszą być zanurzone w płynie. Co jakiś czas strząśnij nalewką, jest gotowa po 2 tygodniach i wtedy trzeba ją odfiltrować.

Sól aromatyzowana czosnkiem niedźwiedzim : wymieszaj drobno posikany czosnek niedźwiedzi z solą morską. Mieszanka ta może służyć jako przyprawa do wielu potraw.

: wymieszaj drobno posikany czosnek niedźwiedzi z solą morską. Mieszanka ta może służyć jako przyprawa do wielu potraw. Kiszony czosnek niedźwiedzi: zalej liście czosnku niedźwiedziego gorącą solanką i odstaw. Jest gotowy do jedzenia po 2 tygodniach, ale możesz też zapasteryzować go na zimę.

