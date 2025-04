Wielu mężczyzn unika jak ognia angażowania się w domowe obowiązki, przenosząc cały ich ciężar na kobiety. Jeśli czujesz się zmęczona codziennym gotowaniem obiadów, serwowaniem śniadań i przygotowywaniem kolacji, nie pozostaje ci nic innego, jak zachęcić swojego mężczyznę do gotowania! Jak to zrobić?

Czy wszyscy faceci potrafią gotować?

Jeśli twój mąż twierdzi, że jest absolutnym kulinarnym beztalenciem i byłby w stanie przypalić nawet wodę na herbatę, absolutnie mu nie wierz. Oczywiście, nie każdy może być mistrzem patelni i kreatorem nowych smaków, ale naprawdę każdy jest w stanie nauczyć się przygotowywania najprostszych potraw - nawet gdyby miało się to odbywać metodą wielu prób i błędów.

Wielu facetów mówi, że nie potrafi gotować, bo najzwyczajniej w świecie im się nie chce. Ujawnienie swojego kulinarnego potencjału spowodowałoby prawdopodobnie, że częściej musieliby się angażować w przygotowywanie posiłków. Szantażem i groźbą niewiele zdziałasz, lepiej więc skorzystać z subtelnych, kobiecych sztuczek!

Jak zachęcić mężczyznę do gotowania?

Zacznij od metody małych kroków. Jeśli od razu zlecisz swojemu facetowi przygotowanie dwudaniowego obiadu, z góry skazujesz się na niepowodzenie.

Na początku poproś o przygotowanie czegoś bardzo prostego - np. jajka sadzonego lub tostów. Kluczową sprawą jest pochwalenie ukochanego - dbanie o ego mężczyzny jest naprawdę ważne.

Oczywiście, nie przesadzaj w swoich zachwytach - jeśli przez dwa tygodnie będziesz opowiadać wszystkim koleżankom i znajomym, jakie twój ukochany przyrządził pyszne kanapki, mąż prędko wyczuje fałszywość twoich intencji i poczuje się na pewno bardzo urażony.

Świetnym pomysłem jest również wspólne gotowanie. Jeśli razem przygotujecie romantyczną kolację, a potem zjecie ją przy świecach, na pewno będzie to miło spędzony wieczór. Stopniowo możesz angażować swojego faceta coraz bardziej, aż w końcu to on stanie się szefem kuchni, a ty jego pomocnikiem.

Czego nie robić, gdy próbujesz zachęcić mężczyznę do gotowania

Pamiętaj o tym, by nie popełniać podstawowych błędów. Przede wszystkim, nigdy nie porównuj swojego ukochanego z innymi - mówienie np. "Chłopak Kasi gotuje obiad codziennie, a tobie nigdy się nie chce!", to najgorsze, co możesz zrobić.

Poza tym, nigdy nie krytykuj tego, co robi w kuchni twój mąż, nawet jeśli coś się przypali lub gdy denerwują cię jego powolne poczynania.

No i nigdy go nie wyręczaj! Nawet jeśli wydaje ci się, że zrobisz coś sama trzy razy szybciej, pohamuj swoje zniecierpliwienie - w przeciwnym przypadku twoje działania będą z góry skazane na niepowodzenie.

